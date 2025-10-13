不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
婚前天使婚後暴龍！這3個星座「結了婚脾氣大翻轉」，你中槍了嗎？
婚姻這座圍城裡，有人婚前婚後一個樣，有人卻像換了個人！今天盤點三個「婚前溫柔體貼，婚後暴跳如雷」的星座，看看你身邊有沒有這樣的「潛在暴龍」。
牡羊座：婚前體貼，婚後秒變「炸毛獅子」
牡羊的守護星是火星，天生熱情又急躁，怒火一來就容易衝動。戀愛時，他們為了討伴侶歡心，會努力收起火爆脾氣，化身體貼伴侶，連小任性都包容。可一旦結婚，柴米油鹽的瑣事、家庭責任壓得他們喘不過氣，戀愛的熱情被消磨殆盡，此時牡羊的本性就容易暴露，耐心全無，一點小事就炸毛——另一半忘記倒垃圾、洗碗慢了，都能讓他們大發雷霆，甚至引發激烈爭吵。婚前的溫柔像幻覺，婚後的暴脾氣讓伴侶措手不及。
雙子座：婚前開心果，婚後成「不定時炸彈」
雙子思維活躍，像不受束縛的風，戀愛時憑幽默風趣圈粉，用新奇點子製造驚喜，是身邊人的開心果。婚後，生活壓力、家庭責任讓他們沒了從前的灑脫，面對平淡生活，渴望新鮮的雙子心裡躁動，壓力堆積到一定程度，情緒就變得不穩定。前一秒還和顏悅色，下一秒可能因瑣事大發雷霆，比如工作受挫回家，看到家裡雜亂就會指責伴侶，完全不見戀愛時的包容。
天秤座：婚前優雅，婚後淪為「爭吵機器」
天秤婚前是完美伴侶，優雅迷人又體貼，能敏銳察覺伴侶情緒，對婚姻充滿浪漫憧憬。可婚後現實給了他們一記重擊：瑣事取代浪漫，矛盾越來越多，當天秤覺得婚姻不如預期、感受不到愛意時，失望就轉為暴躁脾氣。從前溫和有禮的他們，現在會因小事爭吵，甚至冷戰，伴侶消費觀不合、家庭決策有分歧，都能成為爭吵導火線，讓婚姻生活變得又疲憊又迷茫。
延伸閱讀
「幫朋友分析超精準，自己卻愛到卡關！」4個星座戀愛雙標，當局者迷超無奈
其他人也在看
唐綺陽星座運勢／金牛迎來「青春的桃花」！射手多伸援手可獲得功勞
天秤座引動木星，跟家人之間的關係會比較容易出狀況，也可能讓你覺得溝通很辛苦，請耐住性子。姊妹淘 ・ 9 小時前
Nicole Kidman離婚，結束近20年的婚姻；婚姻的價值，究竟在於「長久」抑或「深刻」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
當Nicole Kidman與Keith Urban結束近二十年的婚姻，全球粉絲不免一陣惋惜。這對好萊塢金童玉女，於2006年結為連理，育有兩女，卻在2025年9月因「不可調和的分歧」正式申請離婚，結束這段旅程。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
Justin Bieber同老婆撐艇仔慶祝結婚7周年
【on.cc東網專訊】加拿大天王Justin Bieber早前一度被傳與索模妻子Hailey Bieber婚變，而上月是夫婦結婚7周年，同是大忙人的他們昨日終於有時間度假慶祝一下。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
日本女生掀起「30歲拒婚潮」7大超現實原因曝光：丈夫愛說教、獨處時間變少、最難忍受「這傳統」
在現代社會，許多踏入30歲的女性朋友並沒有急於結婚，而這股單身主義近年在日本掀起熱潮，她們不再畏懼「剩女」標籤，打破日本傳統觀念的束縛，欣然面對自己單身的現狀。究竟是什麼讓這些日本女生勇敢地追求自由和獨立呢？有日本網友在社交平台分享了30歲女性拒絕婚姻的7個超真實理由，意外引發全網熱議，眾多女性紛紛表示：「簡直說出了我的心聲！」Yahoo Style HK ・ 10 小時前
被拍到遊艇熱吻！Katy Perry 戀加拿大前總理Justin Trudeau
經過數月的討論，40歲Katy Perry與加拿大前總理Justin Trudeau真的正式交往中！這對甜蜜情侶在加州聖塔芭芭拉外海的24米豪華遊艇「Caravelle」上擁吻，親密畫面讓戀情正式曝光。Katy 身穿黑色泳裝，與杜魯道在遊艇上層甲板相擁，兩人深情互動全被鏡頭捕捉。熱戀中的伴侶似乎完全未察覺附近觀鯨船上的遊客，在蔚藍海岸線襯托下更顯浪漫。53歲的Justin Trudeau與Katy 在遊艇上互動親暱，Justin自然將手輕放在Katy臀部的瞬間，舉止親溺；據指這段戀情早在今年七月已埋下伏筆，當時兩人被發現在蒙特婁Le Violon餐廳共進浪漫晚餐，餐後還被目擊前一後離開現場。 雖然戀情已經傳足幾個月，雙方團隊至今仍對關係狀態保持緘默。Katy去年剛結束與Orlando Bloom 的婚姻，而Justin Trudeau也於去年八月與結婚18年的妻子正式分居，兩人的感情新動向格外引發關注。今年剛卸任、執政長達十年的加拿大前總理Justin Trudeau，左臂上醒目的「海達族烏鴉」刺青成為這次戀情曝光的關鍵線索。這枚刺青是向以航海技術與藝術創作聞名的加拿大原住民海達族致敬ELLE.com.hk ・ 10 小時前
何依婷為B女擺180日宴 原來係100日時出咗埠
【on.cc東網專訊】花旦何依婷（Regina）今年4月榮升人母，誕下女兒Rosella，近日舉行派對慶祝BB出生180日，圈中人陳曉華、郭柏妍、陳星妤、陳詩欣及蔡嘉欣等也有到賀。現場以粉紅色為布置，放滿氣球與鮮花，相當溫馨。Regina昨日（12日）接受東網訪東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
嘉道理農場 11 月舉行籌款活動 首度開放野生動物拯救中心 親身了解救援及復康工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】嘉道理農場暨動物園將於 11 月 29 至 30 日舉行第五屆「再森林 · 還原野」尋寶行籌款活動，屆時設有多個工作坊，其中將會首次開放野生動物拯救中心予公眾參觀，讓參加者了解到中心的前線救援和復育工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
調查：逾八成不適切居所住戶3年內曾搬遷 六成需借貸
【Now新聞台】簡樸房規管制度將於明年3月起生效，有團體調查發現，不適切居所住戶搬遷時有沉重經濟壓力，促請當局增強支援。 香港聖公會麥理浩夫人中心在今年7至8月，訪問了葵青區逾120名不適切居所的住戶，調查發現，有超過八成受訪者在過去三年內曾經搬遷，超過六成需減少日常開支，甚至借貸支付搬遷費用。團體建議當局設立搬遷支援基金，按家庭人數及收入提供津貼。now.com 新聞 ・ 1 天前
陳法拉「氣質滿瀉」亮相倫敦電影節！兩孩靚媽穿起超美拖尾裙晚裝，明艷照人的保養秘密全靠運動與飲控
陳法拉日前亮相《第69屆倫敦電影節》，出席與金球獎影帝Colin Farrell主演的《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）的首映禮。身為女主角的陳法拉，穿著超美拖尾裙晚裝亮相，狀態非常好。同場亦有Tilda Swinton一起走紅地毯，畫面華麗優美。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
在KTV唱歌，竟可能感染「終身帶原」的病毒？專家提醒：預防關鍵在這些細節
許多人下班或週末喜歡到KTV唱歌放鬆，不過近日有一則消息引發討論。浙江一名女子自稱，2017年在KTV唱歌時，因嘴巴貼近麥克風，竟感染了「單純皰疹病毒」。消息一出，讓不少愛唱歌的人心驚。究竟透過KTV麥克風真的會感染嗎？感染後會有什麼後果？又該如何預防？姊妹淘 ・ 6 小時前
札幌酒店優惠｜札幌京阪酒店每晚低至$99！還可免費歎溫泉 鄰近JR札幌站、交通購物超方便
想去北海道賞雪、泡湯、Shopping，但又怕住宿太貴？Trip.com 為慶祝8周年，推出限時一口價優惠，札幌京阪酒店每晚只需$99，10月16日9pm準時開搶，原價隨時需要約二千港元，現在超筍價，數量有限，手快有手慢冇！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
限時5折任食大閘蟹+片皮鴨！九龍海逸君綽酒店海雲天突發優惠 人均$375起任食150分鐘／再送蠔皇鮑魚金錢／泰式酸辣翅
踏入食蟹季節，不少餐廳、酒店都陸繼推出大閘蟹套餐，而位於紅磡的九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天10月13日下午三點於KKday推出「150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨」限時5折優惠，折後人均只需$375即可任食大閘蟹及片皮鴨之外，更有多款特色菜色如鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔等，非常抵食！今次海雲天優惠晚市適用，更足足有150分鐘無限任食，保證大家夠時間慢慢食、慢慢歎！！Yahoo Food ・ 13 小時前
開衩裙怎麼選？編輯推薦你12條開衩短中長裙款式，上班約會都穿它！
女士們的衣櫃中，下裝不是褲就是裙，裙子有着千百款cutting，今次編輯為你推薦的是上班、約會都能穿着的開衩裙，獨特的剪裁既能配搭正裝又具設計感，而且是修飾大腿的線條的好幫手！這12條裡面，有合你心意的嗎？Net-A-Porter2025開衩裙推薦：Veronica De Piante絲綢開衩裙絲綢的材質予人「毫不費力地優雅」的感覺，簡約利落的設計，是夏天穿搭的首選。絲質的緞面在炎夏的季節能帶來一絲涼快感，加上開衩的設計更加透風，配上高跟鞋，即能穿出簡約隨性的時尚風格。按此購買Net-A-Porter2025開衩裙推薦：Galvin緞布開衩裙同樣是帶光澤又順滑的布料，這條開衩裙採用了緞布帶來亮麗的效果，輪廓順着臀部垂墜，讓下身更加修長。腰上精心設計的褶皺效果為裙子帶來亮點，更重要的是能夠遮着小肚子，就算吃撐了都不用怕！按此購買Net-A-Porter2025開衩裙推薦： Loulou De Saison小牛毛開衩裙Loulou de Saison 這款半身裙採用觸感細膩的小牛毛製成，呈現出裹身效果。它修身剪裁，前開衩設計，在行走時展現纖細的腿部曲線，即使是半身裙，小牛毛的特性可以能抵擋ELLE.com.hk ・ 10 小時前
HONOR Magic8 Pro 規格完整曝光，這次應該真的同期沒對手了
文章來源：Qooah.com HONOR 即將在10月15日的新品發佈會上推出 Magic8 系列手機以及 Magic OS 10 系統。其中，Magic8 Pro 的詳細規格信息也在近日曝光。這款新機將搭載一塊 6.71吋的 1.5K 解像度等深四曲屏，並整合了 3D 人臉識別與 3D 超聲波指紋解鎖技術。 在續航方面，Magic8 Pro 內置了 7200mAh 的大容量電池，並支援 120W 的有線快充。影像系統上，新機配備後置三鏡組合，包括兩個 5000 萬像素鏡頭以及一個 2 億像素的大底潛望式長焦鏡頭。其中，主鏡為超大底設計，焦距為 23mm，光圈達到 F1.6；潛望式長焦則擁有 85mm 焦距與 F2.6 光圈。 HONOR MagicBook Art 14 2025 評測：14.6 大屏幕、1KG 超輕巧機身已經贏哂 此外，HONOR Magic8 Pro 還將搭載 Snapdragon8 Elite Gen5 處理器，並新增了一個獨立的 AI 按鍵，用戶可通過雙擊快速啓動拍攝功能，長按則可進入 YOYO 影片通話界面。外觀方面，Pro 版本提供了旭日金砂、天青色、雪域Qooah.com ・ 22 小時前
《迷宮裡的魔術師》電影預告
《神探伽俐略》東野圭吾X福山雅治黃金組合，聯同《她和他的戀愛花期》有村架純再創華麗推理巔峰！一名退休中學教師離奇被殺，他正在籌備婚禮的女兒真世（有村架純 飾）趕回家鄉的小鎮。此時，真世離家多年的天才魔術師叔叔神尾武史（福山雅治 飾）忽然現身，認為事件與真世等人即將舉辦的舊同學聚會有關，直指兇手就在哥哥以前的學生、真世的舊同學當中！於是，叔姪組成查案兼鬥嘴二人組，決定自行追查真相。武史更利用魔術師的華麗戲法、識破謊言的才能，施展揭開人性的魔術；不擇手段，誓要解開重重謎團！ 當眾人困在「欲望」的迷宮，到底是誰血染雙手，犯下殺人之罪呢？ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 5 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 13 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 6 小時前