婚前必聊「3大現實題」：提前勇敢溝通，才能避免婚後磨滅美好愛情
婚姻幸福的關鍵，在於把「現實」放到檯面上討論清楚。當以結婚為前提談感情時，坦誠溝通並不掃興，反而是對彼此未來的負責。與其婚後因現實磨合而衝突，不如婚前先把重要課題談透：
1. 工作規劃：妳的事業藍圖，他需要理解
異地與應酬底線：能否接受長期出差或深夜應酬？避免婚後因「缺席的晚餐」爭執。
事業定位：是追求安穩、積極升遷，還是勇於創業？提前讓彼此知道方向，才能協助規劃。
家務分工：若婚後仍想兼顧職場，務必先討論如何分擔家務，避免落入女性獨自承擔的窘境。
職業界線：他是人生伴侶，不是職場助手。避免讓伴侶介入專業事務，才能保持健康界線。
2. 居住安排：和誰住？衝突怎麼解？
同住挑戰：租房買房其次，「和誰住」才是根本。長輩突然同住、育兒觀念差異，往往是摩擦來源。
配偶優先：若必須同住，需確認伴侶在矛盾時能站在妳這邊，主動與家人溝通。
懷孕情境：例如月嫂與長輩照顧方式不同，該如何協調？提前演練能減少衝突。
3. 生育計劃：從「要不要」到「誰半夜起來」
生育意願：是否要生孩子？生幾個？何時生？
責任分工：包括夜奶輪班、尿布更換，避免「一人育兒、兩人生活」的失衡。
經濟基礎：確認能否應付保母、教育、醫療等費用。
長輩介入：若父母過度干涉，他能否扛下壓力，守住小家庭的界線？
現實雖殘酷，但缺乏規劃的生育，往往是壓垮婚姻的最後一根稻草。
勇敢溝通心法：讓「尷尬題」成為「信任練習」
挑對時機：在咖啡廳談工作、散步時聊生育，比正襟危坐審問更自然。
態度原則：不必委屈求全，底線要清楚。共識可隨人生階段調整，但關鍵是能否持續對話。
當妳提出需求時，他若願意回應：「那妳希望我怎麼做？」這才是值得攜手走入婚姻的人。婚姻如同共同創業，股權（居住安排）、分工（育兒責任）、願景（生涯規劃）談清楚，才能真正安心說出「我願意」。
