婚姻登記全國通辦後首個情人節 多地預約爆滿

【on.cc東網專訊】內媒報道，周六（14日）將是內地婚姻登記「全國通辦」後首個情人節，多地預約火爆。廣東省、四川省、江蘇省的多個城市線上名額已全部約滿，各地婚姻登記處將採取「線上預約+線下輪候」方式，不辦完不打烊，全力滿足新人需求。

上海、廣東、福建、江西、四川和湖北6個省市，目前已公布去年結婚登記數據。其中，上海辦理結婚登記超過12.5萬對，較前一年增長約38.7%；福建、湖北、江西也均有增長，增幅分別為12%、8%和3.46%。多個重點城市數據漲幅顯著，如廣東省深圳市結婚登記量同比增長28.54%，江蘇省蘇州市增長33.51%，反映出在政策便利與社會氛圍推動下，結婚登記需求呈現回升態勢。

廣告 廣告

自去年《婚姻登記條例》修訂實施後，婚姻登記不再受戶籍限制，大幅提升便利性，並催生了「婚登+文旅」等新型場景，多地結合文化地標創造特色登記點，為新人提供更具儀式感的體驗。

專家分析，婚姻登記全國通辦有效降低了非戶籍地居民的時間與經濟成本，提升了幸福感，各地通過創新服務場景、結合文旅資源，進一步激發民眾婚姻登記的潛在需求，對促進適齡婚育、完善婚育支持體系具有積極意義。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】