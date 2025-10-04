月餅如何食得健康 營養師全面拆解
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞] 南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙下巴，整個體態也明顯圓潤，讓外界猜測是否懷孕了。而對此，泫雅也親自出面闢謠，否認懷孕傳聞，還在昨（3）日於Instagram發文宣布：「打起精神努力減肥吧」。
泫雅與龍俊亨近日受邀參加新加坡舉辦的《Token of Love Festival》表演，夫妻倆一同現身機場，甜蜜擺出多個姿勢擺拍，但其中，泫雅的身材意外成為焦點。只見她與以往線條分明的臉蛋不同，變得更加圓潤，還出現雙下巴，就連身材也變得更加豐滿。
泫雅被猜測懷孕 自嘲喊要減肥
泫雅的身材變化，也火速引發討論，不少網友都猜測她懷孕了，但對此，泫雅則出面闢謠，「懷孕傳聞並不是事實」。而在被說發福後，泫雅也在昨日發出以往的纖細照寫下：「泫雅啊，妳已經吃很多了，打起精神努力減肥吧，以前瘦到剩骨頭的時候不是很好嗎？再瘦一次吧」，讓大家都笑翻，不過許多粉絲也都非常擔心泫雅會因此過度節食，紛紛表示「現在這樣也很好看」、「妳開心就好，不用刻意減肥」等。
泫雅與龍俊亨閃婚 曾多次被猜測懷孕
泫雅在2024年初認愛多年好友龍俊亨，雖然戀情不被看好，但兩人還是不甩輿論，在同年10月結婚，婚後夫妻倆也時常PO出甜蜜合照放閃，每次都閃翻大批粉絲。
除了合照中的甜蜜外，泫雅也肉眼可見的出現幸福肥，今年1月曬出蜜月旅行合照時，泫雅穿著白色蓬蓬裙，因為衣服造型關係，肚子部分看起來凸起，因此也被猜測懷孕，不過都被否認。這次再度引發話題，也讓泫雅忍不住自嘲要減肥了。
📌看更多泫雅相關新聞
4Minute 9年前被解散內幕曝光！傳不合泫雅 昭賢祉潤：世界崩塌
泫雅巴黎放閃老公惹議！龍俊亨街頭吸菸被砲轟 遭質疑：是違法吧
資料來源：泫雅IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
泫雅Wonder Girls出道！遭傳是4minute解散主因、婚禮成員全缺席
泫雅突然上傳3張發福裸照！頭髮凌亂、眼神迷濛 粉絲嚇：瘋了？
于朦朧死前疑遭潛規則！李芳雯認在中國被要求陪睡：男女都跑不掉
