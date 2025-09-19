婚戒推薦2025｜周生生、周大福結婚戒指限時低至65折！白色黃金鑽戒入手平$2,300、黃金素戒只需$1XXX

皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
金價突破歷史新高，即看2025最值得入手的婚戒推薦：
由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！
婚戒推薦2025｜婚戒熱潮與金價新高
隨著全球金價急速攀升，近日已突破每盎司3,500美元，再創歷史高點。這股趨勢不僅在投資市場引起話題，也讓「黃金婚戒」成為備受追捧的焦點。黃金戒指兼具美感與保值功能，而求婚、訂婚以及婚禮都是人生的重要里程碑，婚戒不僅見證愛情，更是日常生活中的陪伴。對新人而言，挑選合適的戒指不僅是對承諾的象徵，也是一種個人品味的延伸。
婚戒推薦2025｜求婚/訂婚戒指與結婚戒指有咩分別？
不少人常疑惑：「求婚、訂婚與結婚戒指有什麼不同？」事實上，大部分情侶將求婚戒指與訂婚戒指視為同一枚戒指，通常以單鑽為主，象徵真摯承諾，而其價值則依克拉數大小而有所不同。相比之下，結婚戒指的設計更為低調簡潔，因為需要長期配戴於日常生活，舒適度與耐用性成為關鍵。大眾多選擇18K金、鉑金或黃金戒指，不僅不影響工作或生活，價格也相對親民，就算不小心磨損亦不會太心疼。
周生生戒指推薦：
周生生 PROMESSA「同心」18K白紅分色黃金鑽石戒指
88折優惠價：$6,881｜
原價：$7,820
以紅線為靈感，「同心」設計象徵戀人緊緊相繫，寓意永結同心。戒環運用真分色工藝，線條精緻，搭配專利批花鑲嵌技術，使鑽石更顯閃耀，適合用來紀念人生重要的浪漫時刻。
周生生 PROMESSA「如一」18K白色黃金鑽石戒指
88折優惠價：$9,944｜
原價：$11,300
這款經典六爪鑲嵌設計，將主石完美襯托，寓意愛情「此生如一」。簡約又不失高雅，是新人最常選擇的求婚鑽戒，象徵恆久不變的承諾。
周生生 PROMESSA「星宇」18K白色黃金鑽石戒指
88折優惠價：$15,400｜
原價：$17,500
主石由四爪鑲嵌固定，周圍細緻圓鑽環繞，並輔以18K金屬邊框修飾，營造出星辰般的閃耀氛圍，讓愛情閃爍如星空般璀璨。
周生生 EMPHASIS「Timeless「恆」」18K白色黃金鑽石戒指
65折優惠價：$3,835｜
原價：$5,900
設計巧妙的雙面戒環，一側鑲滿鑽石，另一側則以品牌標誌與紫晶點綴，既能展現華麗，也能轉換為低調簡約，象徵愛情的多面與永恆。
周生生 Daily Luxe 18K白色黃金鑽石戒指
7折優惠價：$4,298｜
原價：$6,140
S型戒環上鑲滿單排圓鑽，簡單中帶點奢華，無論單戴或疊戴，都能為造型增添亮點，特別適合追求日常百搭的新娘。
周生生 V&A「館藏浪漫」950鉑金戒指
9折優惠價：$3,672｜
原價：$4,080
靈感來自中古時期流行的「Posy Ring」，戒環內刻有「My promise past shall always last」字句，寓意承諾不滅。以950鉑金打造，既珍貴又具歷史浪漫色彩。
周生生 Love Décodé 「愛情密語」18K玫瑰金鑽石戒指
7折優惠價：$3,080｜
原價：$4,400
以扣環造型為設計主軸，配合鑽石的耀眼光芒，展現戀人之間緊密相連的愛意。溫潤的玫瑰金色調，更添細膩質感。
周生生 Daily Luxe 18K玫瑰金戒指
7折優惠價：$1,848｜
原價：$2,640
極簡的玫瑰金光圈戒指，可單戴或混搭其他戒指款式，打造多層次造型，能靈活搭配展現獨特個性。
周大福戒指推薦：
周大福 經典 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指
8折優惠價：$9,300｜
原價：$11,600
周大福 驕人 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指
8折優惠價：$11,800｜
原價：$14,700
周大福 Forevermark 婚嫁 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指
9折優惠價：$13,200｜
原價：$14,600
周大福 Forevermark 婚嫁 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指
9折優惠價：$14,600｜
原價：$16,200
周大福 愛相牽 18K/750白-玫瑰兩色黃金鑲天然鑽石戒指
76折優惠價：$6,300｜
原價：$8,300
周大福 簡約素圈999.9黃金戒指
95折優惠價：$1,923｜
原價：$2,024
周大福 Love You 999.9黃金戒指
95折優惠價：$2,906｜
原價：$3,059
周大福 環環相扣心相連愛心999.9黃金戒指
95折優惠價：$3,663｜
原價：$3,855
