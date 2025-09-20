婚攝公司365WS失聯，新人拍照後收不到相片(資料圖片)

尖沙咀婚宴酒家「星薈」昨日發聲明宣布已於本月15日結業，令大批準新人大失預算。而近日結婚攝影公司365WS則被揭發失聯，有準新人收不到早前拍攝的婚紗照。

其中一名苦主向傳媒表示在今年7月拍攝婚紗照後，365WS一直以不同藉口推延交相，最初指正執修相片，其後更指攝影師因病留醫深切治療部，未能交付照片。事主在上周直接向該名攝影師查詢，對方稱根本無留醫深切治療部，但承認與公司有糾紛，但不能擅自把婚紗照片交給事主，必須經婚攝公司轉交相片。

廣告 廣告

一眾苦主成立群組，至少涉及10對準新人，估計涉款14萬元。有準新人在海外拍攝婚紗照當日與公司失聯，另有準新人成為「星薈」苦主後，再在今次婚攝公司失聯事件中蒙受損失。



海關接獲舉報

海關證實已接獲相關舉報，如發現公司違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。勞工處說如有僱員被拖欠薪金及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。消委會則表示正嘗試聯絡有關商戶了解情況。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/婚攝公司365ws失聯-新人拍照後收不到相片/601160?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral