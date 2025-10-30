婚禮穿搭全攻略！從教堂到After Party、這4招優雅到犯規，不怕出錯也不搶鋒頭

專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
婚禮季將至，空氣裡飄著粉紅泡泡，婚禮邀請卡接二連三飛來，從婚前派對的輕鬆微醺，到莊嚴誓言時的正式氣場，再到 After Party 的香檳閃爍時刻，每一段都值得精心打扮。別忘了，婚禮穿搭的最高境界不是搶鏡，而是剛好的優雅，這次精選4婚禮穿搭靈感，自帶柔光濾鏡，優雅又不失個性！
婚禮穿搭：婚禮前的親友聚會、輕鬆慵懶不失精緻風格
午後的陽光灑落在白色圍籬與草地上，親友齊聚於鋪著米色亞麻桌布的餐桌旁，輕鬆享受幸福氛圍。挑選一件輕柔裙裝，讓自然的皺褶與光線共舞。細緻花紋或溫柔色調能營造慵懶氛圍，同時保有精緻感。若想注入一點個性，可搭配單寧夾克，讓浪漫中帶點率性。
婚禮穿搭：莊重的教堂儀式，洋裝＆飾品以迷人細節取勝
教堂鐘聲響起，陽光透過彩繪玻璃投射在木質長椅上，莊嚴寧靜中洋溢著幸福。選擇帶有細節設計的套裝或中長洋裝，呼應儀式的正式感，切忌不宜穿過短或過度裸露的款式。飾品選擇小巧精緻的款式，為造型增添優雅亮點。
婚禮穿搭：高級飯店的晚宴，粉嫩色、紅色系最討喜
飯店大廳的水晶吊燈折射出閃耀光芒，香檳氣泡、光澤感禮服與笑聲和祝福交織出繁華序曲。色系上選擇紅色或粉色系與婚禮的喜氣相互呼應，選擇雕塑感剪裁的貼身禮服勾勒出自信的線條，或是帶有玩味細節的長洋裝，在隆重中依舊展現出自我風格。包款則可以選擇小巧精緻的手拿包搭配。
婚禮穿搭：After Party、以設計與版型打造個性時尚
當晚宴結束，音樂節奏漸強，派對就此展開。在AfterParty中釋放個性時尚，透過設計細節與色彩，帶點閃亮元素都能在閃爍燈影中呈現獨特節奏。若想展現一點酷女孩的個性，不妨挑選微誇張的立體版型，在浪漫與力量間製造對比。
