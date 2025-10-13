妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
為穿婚紗半年狠甩16公斤！日本女孩分享「婚前瘦身秘訣」，58→42kg變美更零復胖
對許多女孩來說，人生最重要的時刻之一，莫過於穿上夢寐以求的婚紗，迎接屬於自己的浪漫婚禮。為了在大日子裡能以最完美的狀態亮相，不少新娘都會在婚前挑戰減肥。而日本一位網紅 Sawaco，就是最勵志的代表。20多歲的她，靠著飲食調整與運動訓練，在短短半年內狂瘦 16公斤，不僅完美駕馭婚紗，婚後身材也依舊維持，完全沒有反彈！
半年狂甩16公斤！婚紗動力最強大
Sawaco身高149公分，體重最高一度來到 58.45公斤。為了能穿上心目中最美的禮服，她決定正式展開婚前減肥計畫。過程中，她將目標設定在半年內完成瘦身。前兩個月雖然沒有特別嚴格執行，只小幅減重3公斤；但在接下來的兩個月，她開始認真結合飲控與運動，體重快速下降9公斤；到了婚禮前最後兩個月，她再減掉4公斤。整體加總起來，總共瘦身 16公斤，成果相當驚人。
飲食控制＋運動習慣，才是關鍵
她的瘦身心法並不複雜，但需要持之以恆。Sawaco 從飲食控制開始，她決定戒掉零食，並養成細嚼慢嚥的習慣，避免吃太快導致攝取過量。她同時將「不是因為時間到就得吃，而是肚子餓才吃」當成原則，幫助自己調整飲食節奏。
在運動方面，她每天10分鐘力量訓練＋10分鐘有氧運動，雖然看似簡單，卻因為能天天堅持而發揮了長效效果。除此之外，她還會進行伸展、按摩，甚至在日常生活中也養成「不搭手扶梯、改走樓梯」的小習慣，讓身體活動量持續累積。這些小動作看似不起眼，卻成為她半年內能大幅變瘦的重要推手。
她的瘦身守則：6大重點筆記
Sawaco 也公開了自己在減肥過程中特別注意的6件事：
1.細嚼慢嚥：延長用餐時間，避免暴食。
2.餓了才吃：不再因「時間到了」而勉強進食。
3.分段進食：一口一口慢慢吃，可停頓一下深呼吸，掌握節奏並增加飽足感。
4.飯後立即刷牙：避免嘴饞再多吃。
5.常喝水：想吃東西時先補水，有助穩定心情。
6.挑對零食：若真的想吃，選擇低卡、低脂的食物。
零反彈秘訣：改掉暴飲暴食習慣
很多人最擔心的問題，就是「瘦下來後會不會反彈？」不過對 Sawaco 在婚禮後至今仍維持在42公斤，沒有回到過去的體重。原因就在於她真正改掉了暴飲暴食的壞習慣，並建立起長期可持續的飲食方式。
她認為，減肥不只是短期追求體重數字，而是透過「檢視自己的飲食行為」來找到平衡。像是避免不餓也硬吃、或在壓力下暴食，這些看似小細節，其實才是能讓身材持久穩定、不復胖的關鍵。
她的故事告訴我們，婚前減肥雖然有強大的動力，但真正能讓身材維持的，不是極端節食或爆量運動，而是 飲食習慣的調整與日常生活的小堅持。這些微小卻持續的努力，才是她半年成功甩肉16公斤、婚後依舊不反彈的祕訣。對準新娘們，或是任何想健康瘦身的人來說，這或許就是最值得借鏡的成功範例！
封面及內文圖片來源：IG@sawaco_ftw1013
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
