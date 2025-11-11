打臉婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲衝浪放閃 「婚戒不離手」力證感情不變

近期外界盛傳豪門夫妻何超蓮與竇驍感情生變，不過兩人以行動破除謠言。11月9日，有民眾在澳洲雪梨巧遇兩人外出衝浪，只見他們穿著情侶衝浪裝、有說有笑，竇驍手上婚戒閃閃發亮，互動自然親密，甜蜜氣氛一覽無遺。

何超蓮當天穿著黑色衝浪服，剛上岸時頭髮還滴著水，臉上掛滿笑容；竇驍則以休閒造型現身，一手拿著飲品、一手望向太太，眼神充滿寵溺。目擊者表示：「明明人家感情甚好！」也誇讚何超蓮非常親民，發覺有民眾認出了他們，還主動打招呼。

除了沙灘外，兩人也被拍到現身雪梨歌劇院與餐廳，手牽手漫步街頭，互動自然親密。這趟澳洲行可說是對婚變傳聞最直接的回應。

上月，因竇驍一度刪除夫妻合照、未出席何家活動，引發外界臆測，向太也在影片中暗示「豪門婚姻生變」，使謠言持續延燒。對此，何超蓮和竇驍先是在10月底發聲澄清「感情穩定」，如今兩人再度同框度假，竇驍更全程佩戴婚戒，證明婚姻關係依然緊密。

