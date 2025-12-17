婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」

婚配公司指香港男女失衡嚴重，籲女士放寬要求否則「渴死」。(資料圖片)

消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。

性別比例差距為 16

廖吳美玲解釋，香港男女比例失衡的情況十分嚴重，性別比例差距為16，即84名男性對100名女性，導致生育率下降和難以尋找伴侶等問題，又指許多香港男性選擇到內地工作，令市場更缺乏男性。她又提到很多女士學歷很高，但認為讀書對尋對象完全無作用，稱她從事配對公司18年，從未見過男人要求對象持有博士學位，建議女性要求不要不切實際，可放寬要求至較自己年長5歲至10歲，因香港男性普遍喜歡較年輕女性。她舉例指，最近有一位50多歲、年薪300萬元的女性經介紹及建議後，調低要求嫁給了一位年齡相差6至7年的教師，相處上非常快樂。

