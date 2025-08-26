港大 AI 模型辨識精子受精能力
婦人分娩4.2公斤嬰兒 頭被扯斷震驚民眾(慎入有片)
印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的分娩事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒在接生過程中身首異處，頭部遺在子宮內，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方公開真相，家屬也強烈呼籲徹查此案，為亡兒討回公道。
綜合報道，事發於上周一(18日)，地點在Pinangsori社區健康中心。網上流傳一段已明顯死亡的新生兒影片，顯示死嬰臉部腫脹，並可見死嬰頸部有縫合痕跡，令人不忍卒睹。當地衛生局負責人Lisna Panjaitan透露，產婦入院時血壓偏高，助產士反覆檢測胎兒心跳4次，皆確認不到胎心音，顯示胎兒早已在母體內死亡。院方曾多次建議家屬將產婦轉送至地區醫院，以利進行較安全的醫療處置，但遭到拒絕。由於擔心情緒激化，醫護並未立即將胎兒死亡的訊息告知產婦家屬。
衛生部門：若家屬決定提告將全力提供完整醫療紀錄
健康中心又指，產婦繼續在中心分娩，但沒有辦法自己出力，宮縮停止，助產士不得不想辦法用力拉出胎兒，當時胎兒的頭已經出來，肩膀卻卡在產道，就在拉扯期間，胎兒頸部斷裂，導致頭身分離，死胎重達4.2公斤。
事件被外界質疑為醫療疏失，但當局均否認，強調助產士的處理並無違規，並且有家屬簽署的「拒絕轉診」文件可為證明。衛生部門表示，若家屬決定提告，將全力配合並提供完整醫療紀錄。事件在印尼社群媒體持續延燒，社會輿論要求官方進一步釐清責任並避免類似悲劇重演。
警告：影片內容或會令人情緒不安
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/婦人分娩4.2公斤嬰兒-頭被扯斷震驚民眾-慎入有片-/592958?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
