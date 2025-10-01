婦人動粗逼讓座反被踹飛！「博愛座互毆」風波背後：我們真正需要的是什麼？

最近捷運上又發生了優先席（博愛座）衝突，一位婦人為了要求年輕乘客讓出座位，不斷使用手提袋甩打對方，最後反被年輕乘客一腳踹倒，從口角演變成令人遺憾的肢體衝突。

那些說不出口的需要

隨著年紀漸長，身體可能會開始出現各種「看不見的疲憊」。或許是經期前的腰痠背痛，或許是長期久站工作後的雙腿發麻，也可能只是照顧家人、工作壓力累積下來的深層疲倦。這些狀態不像懷孕、拄拐杖那樣一目了然，卻真實地影響著每個人。

站在需要座位的人面前，常會陷入一種矛盾：想開口，又怕被當成「倚老賣老」；不開口，身體又真的很不舒服。更複雜的是，當看到坐著的年輕人，也會猶豫——對方會不會也有隱形的困難？會不會剛下大夜班？會不會正經歷著什麼？

（圖／PAKUTASO）

善意為何變成了壓力？

「優先席」原本是一個充滿善意的設計，但不知何時，它變成了某種道德戰場。坐在上面的人擔心被指責，站著的人糾結該不該開口，旁觀者則在心中默默評判著誰更「有資格」。

這種緊繃氛圍，讓原本簡單的需求表達變得困難重重。特別是那些既不想被視為「要求特權」，又確實比以前更需要這些體貼的人，更能感受到這種壓力。

或許，溝通可以更溫柔

這次事件中最讓人遺憾的，不是誰對誰錯，而是溝通的方式。如果那位婦人能夠溫和地說一句「不好意思，我身體不太舒服，可以跟你換個位子嗎？」結果會不會不同？

人們常說「將心比心」，但在公共空間裡，卻常常忘記實踐。也許是生活壓力太大，也許是都市的疏離感讓人習慣了防衛，但如果連表達需求都要用攻擊的方式，失去的不只是一個座位，而是人與人之間的信任。

（圖／Pexels）

成熟帶來的理解

經歷過人生的起伏，會更明白：

每個人都有自己的難處。那個坐著的年輕人，可能剛經歷了外人看不見的辛苦；而需要座位的人，也有著外表看不出的疲憊。

尊嚴是相互給予的。要求座位不需要用攻擊來證明自己的需要；讓座也不是施捨，而是社會溫度的體現。

情緒管理是一輩子的功課。憤怒很容易，但收拾殘局更難。在公共場合失控，傷害的不只是對方，也包括自己的形象和心情。

可以做些什麼？

下次在捷運上，當需要座位時，不妨試著溫和地表達；當坐在優先席時，也可以主動關注周圍是否有人需要。不是因為規定，而是因為同理。

這個社會對於有些需求並不總是敏感，某些疲累常被忽視，某些表達有時被誤解。但正因如此，更應該用成熟與智慧，示範如何在公共空間裡保持體面與溫暖。

優先席的爭議不會消失，但可以選擇用更好的方式面對。不是為了證明誰對誰錯，而是為了讓這個城市，讓日常生活，多一點溫度，少一點對立。

畢竟，每個人都只是想好好地回家，不是嗎？

