針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
媒體報導 安潔莉娜裘莉訪問烏克蘭前線
（法新社基輔5日電） 烏克蘭媒體今天報導，好萊塢明星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），突訪烏克蘭南部前線城市。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，安潔莉娜裘莉第2次訪問烏克蘭。
安潔莉娜裘莉曾任聯合國難民署特使，這次她訪問赫松（Kherson）一間婦產科醫院和一間兒童醫院。赫松2022年曾被莫斯科短暫占領，至今仍遭受俄羅斯每日砲火攻擊。
當地官員鮑格達諾夫（Vitaly Bogdanov）發布的一張照片顯示，曾演出「黑魔女：沉睡魔咒」Maleficent）、「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）和「古墓奇兵」（Lara Croft）系列等熱門影片的安潔莉娜裘莉，在照中身穿帶有烏克蘭標誌的防彈背心。
安潔莉娜裘莉和烏克蘭政府均未證實她曾訪問赫松。赫松位於第聶伯河（Dnieper River）對岸，與俄羅斯軍隊隔河相望。
安潔莉娜裘莉曾於2012年至2022年擔任聯合國難民署特使，俄羅斯入侵烏克蘭的幾個月之後，也曾造訪烏克蘭。
安潔莉娜裘莉曾憑藉1999年的「女生向前走」（Girls, Interrupted）獲得奧斯卡最佳女配角獎，她也曾前往烏克蘭西部利維夫（Lviv）探視無家可歸的民眾。
其他人也在看
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲碧咸封爵，身上的西裝由愛妻操刀！相愛近30年的碧咸夫婦，以彼此為榮的相處之道
現年 50 歲的前英國球星碧咸 David Beckham 獲封爵位，成為了 Sir Beckham 了！碧咸日前於溫莎堡接受英王查爾斯三世授予爵位 (Knight Bachelor)，表揚於體育與慈善的卓越貢獻，碧咸表示這是他的「人生高光時刻」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「 […]姊妹淘 ・ 1 天前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 1 天前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 1 天前
碧咸授勳獲封爵士
【Now Sports】現任美國職業足球聯賽國際邁阿密聯合班主的英格蘭前隊長碧咸，周二在溫莎城堡授勳，獲封為爵士。現年50歲的碧咸（David Beckham）因為過去多年以來，在體育界及慈善工作上作出的貢獻，因而獲得英國皇室授予爵士勳章，正式可稱呼他為碧咸爵士。碧咸周二連同家人，包括其「辣妹」太太維多莉亞也有出席，見證他成功時刻。「七旋斬」碧咸過去曾經替英格蘭國家隊披甲115次，當中59次以隊長身份出戰，歷來只有兩名球員在上陣次數多於他。球會方面，碧咸6次為曼聯贏下英格蘭超級聯賽錦標，也是摘下歐洲冠軍球會功臣。離開曼聯後，碧咸加盟西甲班霸皇家馬德里，之後亦效力過洛杉磯銀河、巴黎聖日耳門及AC米蘭，直至2013年正式掛靴。now.com 體育 ・ 1 天前
減肥後火速瘦回4字頭！泫雅腳背傷口引擔憂
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅以火辣身材與性感舞姿聞名，但在與龍俊亨結婚後卻開始出現幸福肥，不只被拍到雙下巴，還在日前出席韓國海軍80周年紀念演唱會時，全身略顯浮腫的，遭批「好像大媽」。而泫雅...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
宣布離開前經紀人！D.O.都敬秀結束2年合作
[NOWnews今日新聞]32歲韓國男團EXO成員都敬秀（D.O.）在2023年11月離開SM娛樂後，與曾擔任SM娛樂經紀人的南景秀(남경수)成立的CompanySoosoo簽約，積極發展個人活動，由...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
髙橋ひかる動畫配音彩蛋！ 怪味料理直播10萬粉挑戰！
說起髙橋ひかる，誰沒被她那雙「會說話的大眼睛」電過？Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 21 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前