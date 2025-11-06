媒體報導 安潔莉娜裘莉訪問烏克蘭前線

（法新社基輔5日電） 烏克蘭媒體今天報導，好萊塢明星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），突訪烏克蘭南部前線城市。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，安潔莉娜裘莉第2次訪問烏克蘭。

安潔莉娜裘莉曾任聯合國難民署特使，這次她訪問赫松（Kherson）一間婦產科醫院和一間兒童醫院。赫松2022年曾被莫斯科短暫占領，至今仍遭受俄羅斯每日砲火攻擊。

當地官員鮑格達諾夫（Vitaly Bogdanov）發布的一張照片顯示，曾演出「黑魔女：沉睡魔咒」Maleficent）、「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）和「古墓奇兵」（Lara Croft）系列等熱門影片的安潔莉娜裘莉，在照中身穿帶有烏克蘭標誌的防彈背心。

廣告 廣告

安潔莉娜裘莉和烏克蘭政府均未證實她曾訪問赫松。赫松位於第聶伯河（Dnieper River）對岸，與俄羅斯軍隊隔河相望。

安潔莉娜裘莉曾於2012年至2022年擔任聯合國難民署特使，俄羅斯入侵烏克蘭的幾個月之後，也曾造訪烏克蘭。

安潔莉娜裘莉曾憑藉1999年的「女生向前走」（Girls, Interrupted）獲得奧斯卡最佳女配角獎，她也曾前往烏克蘭西部利維夫（Lviv）探視無家可歸的民眾。