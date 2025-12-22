媒體稱英美顧問不敢登海鯤號海測 台船揚言提告

【on.cc東網專訊】台媒周日（21日）報道稱，台灣海軍司令部曾要求台船公司只需以最低安全標準開展海測，美、英等國的監造、技協、顧問等外籍人員一度不敢上船出海。台船公司發聲明駁斥，並已針對洩密行為搜集證據，將於適當時機採取法律行動。

據報道，原定上月交船的海鯤號尚未進入潛航測試階段，台海軍司令部要求台船公司以最低安全標準出海，如此高風險操作讓英美等技術顧問都不敢上船出海。爆料人士稱，因海外監造和技術協作人員都知道海鯤號的液壓問題，故兩次海測都不敢上船，即使解決了X型尾舵液壓失效問題，負責該潛艇戰鬥系統與聲吶整合的洛歇馬丁、負責戰鬥系統整合的雷神公司人員仍不敢登船出海。

台船公司回應指，報道內容與事實完全不符，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，每次海測均依既定程序與安全規範，絕無政治考量。針對有媒體揭露台建潛艇廠家資訊，涉及台船公司所應保護商源範圍，屬商業秘密和防務機密，商情資訊無論其報道是否正確，該公司將不會逐一回應或證實。

