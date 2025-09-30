媽媽說不准養恐龍？AI 幫你與幻想寵物合照

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
近年 AI 生成圖像技術發展一日千里，即使家中無法飼養寵物，現在也能透過 AI，輕鬆製作出與「幻想寵物」的溫馨合照。這股熱潮源於 Google Gemini 推出的「Nano Banana」圖像生成模型，它能根據用戶上傳的相片和文字指令，創作出極其逼真、富生活感的合成照片，彷彿真的與寵物一同拍攝。
操作步驟：
進入 Gemini 平台：使用電腦或手機瀏覽器，前往 Google Gemini 網站或 Google AI Studio。
上傳照片：選擇一張或多張你的個人照片上傳。
輸入詳細指令：在對話框中輸入詳細的英文指令，清晰描述你想要的寵物外貌、你們的互動姿勢、背景、光線及相片風格（例如：即影即有 Polaroid 風格）。你可參考以下指令範本：
範本一：
Create a high-quality, professional-style photo of a person and their pet. The photo should feature the person from the uploaded image and a（形容你的幻想寵物，例如：fluffy Samoyed puppy。）The person is gently hugging the puppy. The background is a clean, seamless, single-color backdrop (light gray or beige is ideal), creating a professional studio atmosphere. The lighting should be soft and even, with no harsh shadows. The final image should have excellent clarity and natural color saturation, looking both professional and heartwarming。
範本二：
"Generate an image of an instant camera photo on a black surface. In the photo: gentle motion blur, warm, nostalgic, candid film-style effect, * this exact person * hugging a （形容你的幻想寵物，例如：fluffy Samoyed puppy。）"
無論是想念已到彩虹橋的毛孩，還是因為現實限制而無法飼養寵物，AI 技術都能為你創造一個與理想寵物互動的溫馨畫面，滿足你的心願。
