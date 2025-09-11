嫌《絲綢之歌》不夠難？密技提前開啟地獄難度「鋼鐵之魂」，帶來新NPC任務、隱藏BOSS

由 Team Cherry 開發的類銀河惡魔城遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong），因為初期高難度的戰鬥體驗、關卡充滿各種惡意設計...等，讓目前遊戲的評價相當兩極化，不過遊戲內容也隨著玩家探索，發現越來越多的捷徑、玩法和特殊道具。而近日，有玩家已經發現了可以通過特定密技，打開超高難度的「鋼鐵之魂」，並且居然有新 NPC 任務和隱藏 BOSS 等內容。

這次可以提前開啟鋼鐵之魂。（圖源：Hollow Knight: Silksong:）

《絲綢之歌》和前代《空洞騎士》一樣，都有超高難度的「鋼鐵之魂」模式可以選擇，該模式下玩家死亡就無法復活，只能重新開一個存檔，簡單來說就是「只能 1 命通關」。而在《絲綢之歌》中，玩家這次不需要通關過一次遊戲，就能直接提前解鎖，只要在主選單的「額外內容」選項內，輸入密技「上、下、上、下、左、右、左、右」，就能在新遊戲選擇模式時，直接開啟「鋼鐵之魂」模式。

當然在「鋼鐵之魂」模式中，除了休息的長椅不再有復活功能，角色只要死亡存檔就會永久刪除外，更有進度靠前的中國玩家發現（Bilibili 連結），居然還有限定的新 NPC 任務、隱藏 BOSS，以及可以無限使用獲得甲殼碎片的道具等內容。但由於「鋼鐵之魂」的可怕難度，不少玩家也笑稱自己看看別人通關的影片就好，也期待有人可以通關「鋼鐵之魂」，看看是否有隱藏的真結局。

