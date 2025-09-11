一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
嫌《絲綢之歌》不夠難？密技提前開啟地獄難度「鋼鐵之魂」，帶來新NPC任務、隱藏BOSS
由 Team Cherry 開發的類銀河惡魔城遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong），因為初期高難度的戰鬥體驗、關卡充滿各種惡意設計...等，讓目前遊戲的評價相當兩極化，不過遊戲內容也隨著玩家探索，發現越來越多的捷徑、玩法和特殊道具。而近日，有玩家已經發現了可以通過特定密技，打開超高難度的「鋼鐵之魂」，並且居然有新 NPC 任務和隱藏 BOSS 等內容。
《絲綢之歌》和前代《空洞騎士》一樣，都有超高難度的「鋼鐵之魂」模式可以選擇，該模式下玩家死亡就無法復活，只能重新開一個存檔，簡單來說就是「只能 1 命通關」。而在《絲綢之歌》中，玩家這次不需要通關過一次遊戲，就能直接提前解鎖，只要在主選單的「額外內容」選項內，輸入密技「上、下、上、下、左、右、左、右」，就能在新遊戲選擇模式時，直接開啟「鋼鐵之魂」模式。
當然在「鋼鐵之魂」模式中，除了休息的長椅不再有復活功能，角色只要死亡存檔就會永久刪除外，更有進度靠前的中國玩家發現（Bilibili 連結），居然還有限定的新 NPC 任務、隱藏 BOSS，以及可以無限使用獲得甲殼碎片的道具等內容。但由於「鋼鐵之魂」的可怕難度，不少玩家也笑稱自己看看別人通關的影片就好，也期待有人可以通關「鋼鐵之魂」，看看是否有隱藏的真結局。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
傳 HUAWEI Watch Ultimate 2 將於 9 月 19 日全球登場，Watch D2 新色同步亮相!
據最新消息指出，備受矚目的 HUAWEI Watch Ultimate 2 目前已完成多項認證程序，多個消息來源均指向這款奢華穿戴裝置極有可能在 9 月 19 日的全球發表會中正式亮相。Mobile Magazine ・ 17 小時前
《空洞騎士：絲綢之歌》首週銷售成績出爐！分析公司曝全平台破500萬、光Steam收入就破 5,000 萬美元
獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》在日前發售後迅速吸引了全球玩家的目光，席捲全球，相比於前代作品《空洞騎士》創下 534 倍玩家同上的超神首發成績，可說是今年最成功的遊戲首發作品了。而現在國外市場分析公司報告出爐，稱《空洞騎士：絲綢之歌》的發售首週成績斐然，已經吸引了超過 500 萬位玩家入手，並且其中光 Steam 版就創造了超過 5000 萬美元（約 15 億元新台幣）的收入。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
黃昏天氣節目(09月11日下午6時) - 科學主任劉子麒
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 10 小時前
香港商用航空中心新客運大樓啟用
香港商用航空中心新客運大樓昨日(10日)舉行啟用禮，運輸及物流局局長陳美寶表示，香港作為國際航空樞紐，客運及貨運表現一直在世界領先，而香港商用航空中心在本港的航空業發展扮演著重要角色，持續吸引高端旅客，因應各項盛事在港舉行，香港國際機場亦接待不同的國際旅客，今年上半年商用航空中心處理超過30班商務航班，當中不少商務客是來港處理上市事宜，形容成績令人鼓舞。 她又指，香港商用航空中心自去年起已提升服務，當客人乘坐私人飛機抵達時，透過與香港機場管理局的協調和對接，可轉乘民航客機，將轉機時間大大縮減了多達三分之一，有助應對商務客對於私隱、方便度及時間的要求。 陳美寶強調，機管局的SKYTOPIA計劃正在招商引資，該地標將會匯集商務、經濟、文化、旅遊、餐飲、藝術、展覽場地和演唱會等活動，期望透過SKYTOPIA可吸引更多內地或國際的旅客來港，鞏固香港作為內地與國際一個「超級聯繫人」的角色。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
《女神異聞錄 5》、《WWE 2K25》、《Psychonauts 2》！9 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡
PS Plus 的 9 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《Psychonauts 2》，而升級和高級檔則有《女神異聞錄 5 戰略版》、《WWE 2K25》坐鎮。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
這3星座靠「人格魅力」狂圈粉！不用頂尖顏值就擁有高人氣
顏值不一定是吸引人的唯一條件，有些星座憑著人格魅力就能讓人心甘情願靠近。以下三個星座，即使外表不是「第一眼驚豔型」，卻依舊圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 天前
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
子宮是女性的根本，氣血是否充足、是否溫暖暢通，會影響到經期、孕育功能，甚至整體新陳代謝與情緒。想真正「養好子宮」，單靠藥補還不夠，生活調理同樣關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
簡易食譜｜韓式紫菜包飯 Kimbap
省時簡單 健康又營養 充滿麻油香氣的韓式紫菜包飯！ 露營野餐超推薦的料理！ 影片教學參考請點以下連結： https://youtu.be/xBNYhguKZXs ▷ Daruma Cooking Happy Cooking??Cook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
男友必修課！12星座女的「潛台詞」大公開，聽不懂小心被踢出局
男友聽不懂的12星座女潛台詞，除了太陽外，金星和月亮也可一併參考!姊妹淘 ・ 1 天前
消費力驚人！《鬼滅之刃》粉絲們1年狂灑248億日圓買週邊，連續5年蟬聯觸及力冠軍
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，各家影院、動畫代理商推出許多特典以及周邊商品，吸引大量粉絲瘋狂搶購，其中台灣更有不少人曬出，為了抽中自己最愛的角色，狂砸數千萬抽卡的情況。而最近根據日本廣告公司報告指出，《鬼滅之刃》粉絲購買力非常高，甚至觸及率更是比任何偶像、動漫作品都還要高，連續蟬聯 5 年冠軍。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Galaxy S26 Ultra 不升反降？長焦鏡頭 12MP 裁到 10MP
文章來源：Qooah.com 之前據傳 Samsung Galaxy S25 Ultra 手機的 3x 長焦端將會搭載 IMX754 CMOS 傳感器，尺寸 1/3.52 吋，像素為 1000萬 ，單顆像素為 1.12μm。 但消息源 @i冰宇宙 今天在微博曝光 Samsung Galaxy S26 Ultra 的新 3x 長焦詳細參數：10mp f 2.4，1/3.94吋的 CMOS 傳感器，像素面積是 1.0μm，和 Samsung Galaxy S25 以及 Samsung Fold 7 的 3x 長焦規格相同，相比以往一直搭載的 IMX754 傳感器（Galaxy S24 Ultra、S23 Ultra、S22 Ultra均搭載該傳感器）再次縮小，並且依然保持1000萬像素，以減少傳感器厚度。@i冰宇宙 認為這個參數就代表廢了。 有用戶在評論區咨詢表示「不是12MP 的嗎，又縮水回去了？」，@i冰宇宙 對此回覆「12MP裁切成10MP，和之前一樣的操作」。 後續 @i冰宇宙 轉發了該博文，並附文：「盧泰文：你們不是說換掉 3x 嗎？滿足你們，你們也沒說換個更大的啊？」。Qooah.com ・ 1 天前
《瑪利歐賽車世界》出現劣質山寨作卻能上架Xbox商店？名稱字體都模仿...網：存心想騙
隨著任天堂的新主機 Switch 2 正式推出，加上銷售首發護航大作《瑪利歐賽車世界》的策略，讓《瑪利歐賽車世界》迅速成為了任天堂史上最成功的首發作品之一，光前三天的銷量就超越了《薩爾達傳說 曠野之息》的上市表現，並且到現在仍然全球火紅。不過，隨著《瑪利歐賽車世界（Mario Kart World）》火燙的表現，也出現模仿它的山寨遊戲《Marcus Kart World》，而且還直接上架 XBOX 官方遊戲平台，並且也引起許多玩家的不滿，希望微軟能加強審核，下架這種明顯抄襲的山寨劣作。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
心理測驗｜把手伸出來看看，憑「單手姿勢」測出潛在人格個性！
你有沒有想過，一個簡單的伸手動作竟然能透露出你的性格秘密？當有人突然對你說「把手伸出來看看」，你會下意識伸出一隻手，做出什麼姿勢？這個輕鬆有趣的心理測驗將透過你的直覺選擇，揭開你的真實個性（你在別人眼中的樣子）和潛在人格（內心深處的傾向）！準備好了嗎？快來選一個姿勢，看看你的內心世界是什麼模樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「X教授」占士麥艾禾出席多倫多電影節慶功派對遇襲
【on.cc東網專訊】國際影壇年度盛事《多倫多國際電影節》（TIFF）近日於加拿大多倫多舉行，英國男星「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）周一（8日）由妻子Lisa Liberati陪同下出席新作《California Schemin》於當地的首映，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小鵬(09868.HK)「陸地航母」飛行器獲阿聯酋頒特許飛行證 展開有人駕駛飛行測試
小鵬(XPEV.US)(09868.HK)旗下小鵬滙天在微博帖文，宣布「陸地航母」飛行器(X3-F)在阿聯酋獲頒特許飛行證，正式開啟當地有人駕駛飛行測試。為中國飛行汽車企業首度在海外獲得有人駕駛航空器特許飛行證。 「陸地航母」在阿聯酋哈伊馬角賈濟拉飛行基地，於在試飛員操作下完成懸停、前飛、360度旋轉、左側飛、右側飛、協調轉彎等飛行動作，哈伊馬角民航局主席、哈伊馬角交通局總幹事及阿聯酋民航局副局長向小鵬滙天創始人趙德力頒發特許飛行證， 小鵬同時與哈伊馬角交通局簽署戰略合作協議，圍繞飛行汽車試飛認證、場景應用等領域展開深度合作。公司將推進「陸地航母」及後續開發航空產品在當地的政府交通出行、飛行體驗、旅遊觀光、應急救援等場景的應用探索。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 21 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 21 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前