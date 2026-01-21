嬰兒搖晃症｜外傭涉搖晃 4 個月大嬰兒 致腦部及眼底出血 嬰兒搖晃症死亡率可達 38％︱Yahoo

「嬰兒搖晃症」死亡率可高達 38%，且由於會造成腦損傷，並認為是幼兒發展遲緩的原因之一。（Getty 資料相片）

【Yahoo健康】一名 4 個月大男嬰懷疑在家中遭外傭不當對待，致男嬰腦部及眼底出血，疑似患有嬰兒搖晃症候群，現時在深切治療部留醫，情況危殆。另外其家中另一名 16 個月大兄長身上均有瘀傷，28 歲外傭以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，另一外傭接受調查。

「嬰兒搖晃症候群」死亡率可高達 38%，且由於會造成腦損傷，並認為是幼兒發展遲緩的原因之一，家長們務必留意。

甚麼是「嬰兒搖晃症」？

嬰兒搖晃症候群 （Shaken baby syndrome, SBS）最先在 1972 年被提出，指的是因劇烈來回 前後搖晃嬰兒，導致嬰兒頸部短時間內急促震動，令其較軟綿的腦組織，亦在堅硬的頭骨內隨之晃動，造成頭骨下方的靜脈破裂。

出現嬰兒搖晃症的嬰兒，可能會引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血，亦可能因眼球玻璃體急促晃動，而引致視網膜出血。

一些家長面對嬰兒哭鬧時，可能會以較激烈的動作晃動嬰兒，這些都應該避免。（Getty 資料相片）

病發原因

除不當搖晃嬰兒外，將嬰兒抱著旋轉，或放在肩上、腳上晃動等，都可能引致發病。一些家長面對嬰兒哭鬧時，可能會以較激烈的動作晃動嬰兒，這些都應該避免。

多發年齡及病發率

嬰兒搖晃症大部分發生在幼兒 2 歲之前，尤其是 6 個月以下。每 100,000 名未滿一歲嬰兒中，便約有 25 至 31 人發病。

症狀

出現嬰兒搖晃症的幼兒，會出現以下症狀：

嗜睡

急躁

癲癇

意識受損

嘔吐

食慾不振

呼吸異常

由於涉及腦部損害，嬰兒搖晃症亦可能導致幼兒之後出現發展遲緩等後遺狀況。

嬰兒搖晃症大部分發生在幼兒 2 歲之前，尤其是 6 個月以下。（Getty 資料相片）

死亡率

嬰兒搖晃症為可致死的嚴重症狀，其死亡率可達 38%。

治療方式

可能會用到的治療方式包括：

藉由插管或呼吸器，幫助幼兒維持呼吸道通暢

以手術引流，或以分流術導出腦中血塊

若出現顱壓過高，可以用藥物降低腦壓，或對涉事的血塊以手術引流導出

以藥物控制癲癇，並避免幼兒受到進一步的神經傷害

資料來源：香港衞生署、臺大醫院、香港醫護學會