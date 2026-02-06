嬰幼兒奶粉︱食安中心勒令下架回收 390 罐疑受污染 Aptamil 奶粉︱Yahoo

Aptamil Profutura DUO Advance 1 800g

【Yahoo健康】歐洲部分地區正回收新一批次的愛他美（Aptamil）奶粉，食環署署食安中心今日（6 日）公布，繼早前發現有本地商戶進口受影響產品後，根據歐洲最新公布調查，發現有商戶曾進口並分銷另一批次的受影響產品。為求審慎，分銷商已經依照中心指示將相關產品停售及下架，並開始預防性回收。

受影響產品為德國生產的「Aptamil Profutura DUO Advance 1 800g」，每罐容量為 800 克，此日期或之前食用的期限為 2027 年 4 月 21 日。分銷商「香港悟空海淘貿易有限公司」曾進口及分銷 65 箱，共計 390 罐受影響奶粉。中心已要求進口商、分銷商及零售商立即停止售賣涉事批次並回收。市民可於辦公時間致電 6426 1511 聯絡分銷商查詢回收安排。

蠟樣芽孢桿菌廣泛存在於自然環境中，若食品在製作或儲存過程中衞生情況欠佳，容易導致細菌繁殖。部分菌株會在食物中產生名為「致吐毒素」的耐熱毒素。若嬰幼兒攝取過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素，可能會出現嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。

食物安全中心表示會加強抽檢市面上的嬰幼兒配方奶粉，並會密切監察回收進度以保障食物安全。中心已將事件通知業界及相關部門，並呼籲家長停止讓嬰幼兒食用受影響批次的產品。若嬰幼兒食用後感到不適，應盡快尋求醫療建議。同時，業界應立即停止使用或出售相關批次的奶粉。