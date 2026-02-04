嬰幼兒奶粉︱Aptamil 再有奶粉疑含蠟樣芽孢桿菌毒素 食安中心勒令停售 34 罐已分銷市面︱Yahoo

德國生產的 Aptamil Profutura DUO Pre D 800g

【Yahoo新聞報道】食環署食安中心正跟進德國當局回收愛他美（Aptamil）個別批次嬰幼兒奶粉的事件。食安中心表示，早前透過食物事故監測系統獲悉，相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide），隨即聯絡本港進口商、零售商及相關部門，並派員巡查零售點。

34 罐已經分銷市面

最新調查發現，本港零售商 Baby HK 曾出售一個受影響批次的嬰兒配方奶粉。涉事產品為德國生產的 Aptamil Profutura DUO Pre D 800g，每罐重量 800 克，此日期或之前食用為 2027 年 4 月 20 日。

食安中心指，相關進口商共引入 9 箱合計 54 罐涉事產品，其中 34 罐已經分銷。為保障健康，食安中心已指令零售商停售及下架該批次產品，並啟動預防性回收，其餘 20 罐庫存已被封存。市民可於辦公時間致電 3586 1399 向商戶查詢回收詳情。

攝入過量可屙嘔

蠟樣芽孢桿菌常見於自然環境，若食品製作或貯存過程衞生欠佳，可能導致細菌繁殖。部分菌株會產生耐熱毒素，人體攝入過量細菌或毒素後，可能出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。

食安中心呼籲，家長停止讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，若發現嬰幼兒食用後感到不適，應立即求醫。