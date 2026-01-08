嬰幼兒紫菜爆重金屬超標 營養師：香港未有相關研究 籲幼兒食用要適量︱Yahoo

BEBE 貝兒純淨海苔。（網上圖片）

【Yahoo健康】台灣行政院消費者保護處日前針對市面上販售的嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品進行擴大查核，發現部分產品重金屬超標。有台灣傳媒則跟進報道，指多款市售嬰幼兒紫菜亦被驗出重金屬超標，質疑是「漏網之魚」。由於類似的食品，在香港亦受家長歡迎，同樣引起關注。

註冊營養師接受《Yahoo 健康》訪問時指出，目前香港以至亞洲，均沒有針對嬰幼兒紫菜零食研究或抽驗的研究，但由於海藻類本身容易吸附海洋中的重金屬，因此若有出現含量高的樣本亦合理，但無法因此便斷定所有紫菜零食，或哪些產品不宜食用，建議家長讓幼兒食用時要「適量」。

最高鎘含量超標 50 倍

有台灣媒體早前將市面上 7 款標榜為嬰幼兒食用、來自韓國品牌或使用韓國進口原料的紫菜產品，送交名為「SGS」的化驗公司進行檢驗，結果顯示全部樣本均驗出重金屬超標，其中一款的「鎘」含量指更超出標準高達 50 倍。

涉事產品包括「BEBE 貝兒純淨海苔」、「ibobomi 無調味海苔片」、「MB BABY 萌寶寶海苔」、「Naeiae 韓國幼兒紫菜」、「LUSOL 無鹽無調味烘烤海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」以及「芽米寶貝 100％純橄欖油海苔」。

根據台灣消費者保護處早前抽驗時的準則，「鉛」的限量標準為 0.050 mg/kg；「鎘」的限量標準則為 0.040 mg/kg。

相關的報道亦引述醫學界人士指，嬰幼兒神經系統尚未發育成熟，長期或過量攝取重金屬，可能對腎臟、骨骼及神經系統造成影響。其中「鎘」主要累積於腎臟，或引致蛋白尿、腎功能衰竭，同時亦會干擾鈣質吸收，影響兒童生長發育。

營養師：紫菜易吸重金屬

註冊營養師陳可兒接受《Yahoo 新聞》訪問時表示，紫菜、海帶等海藻類食品，本身就容易吸附海水中的重金屬，因此「理論上存在風險」。但她指出，目前香港及亞洲地區，並未有針對「嬰幼兒紫菜或海苔零食」的重金屬專項研究或大規模抽樣檢測數據。

「如果不是由當地政府、大學或消委會等機構進行化驗，其實單靠包裝資料，是很難判斷產品是否有重金屬風險。」她補充，過往在香港曾有零星檢測獨立包裝的海帶或紫菜，部分樣本雖驗出重金屬，但仍屬「可接受水平」，並未構成即時健康威脅。

紫菜含碘有益孕婦 惟不宜過量

陳可兒又提到，紫菜本身含有碘質，對胎兒的腦部發育具一定幫助，因此臨床上有時會建議孕婦，可作為碘質補充來源之一。她認為，問題在於目前缺乏清晰及統一的安全標準，尤其針對嬰幼兒零食的「可接受重金屬上限」，不同地區亦未有一致規範。「沒有一條清楚的界線，多少算超標、多少算安全。」

陳可兒建議，家長毋須因事件而完全禁止幼兒進食紫菜，但應「適量食用」，避免長期、頻密或大量餵食。

