嬰幼兒配方奶粉︱食安中心再驗出 5 個樣本含蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 涉及 3 個已回收批次︱Yahoo

上述被檢出耐熱毒素的樣本，來自 3 個已回收批次的嬰幼兒配方奶粉

【Yahoo新聞報道】食環署食物安全中心今日（2 日）表示，中心繼續跟進個別批次嬰幼兒配方奶粉可能含有源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）物質而採取的回收行動。今日再有 5 個樣本被檢出微量蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素（Cereulide），每公斤食物所含毒素介乎 0.2 至 1.3 微克。相關樣本全部屬於早前已回收、現時市面上已無供應的 22 個批次產品之內。

食安中心指出，上述被檢出耐熱毒素的樣本，來自 3 個已回收批次的嬰幼兒配方奶粉，包括：

能恩全護 2 號配方 7HMO （ 800 克 ）

批次編號：53070742F1

此日期前最佳：11 月 3 日

來源地：德國

能恩啟護 1 號配方 2HMO （ 800 克 ）

批次編號：51670742F2

此日期前最佳：6 月 16 日

來源地：德國

ILLUMA LUXA 配方第 1 階段（ 800 克 ）

批次編號：51190017C2

此日期前最佳：4 月 29 日

來源地：瑞士

涉事產品的供應商雀巢香港早前已就受影響批次展開回收行動，市民可透過客戶服務熱線、電郵、WhatsApp 或網上表格查詢回收安排，亦可攜同完整或已開啟的產品，到指定的雀巢營養品專屬服務中心辦理回收及退款手續。相關服務中心分別設於九龍尖沙咀及港島銅鑼灣。

食安中心表示，雀巢香港已就全部 22 個受影響批次的產品停售及下架，並作預防性回收。截至 1 月 30 日，已回收約 159 000 罐相關產品，另與食安中心聯合封存約 233 000 罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，包括倉庫存貨及已回收產品。另有 16 個懷疑受影響批次仍在運送途中，抵港後將會即時封存。

接獲 48 宗投訴及查詢

由 1 月 7 日至 2 月 2 日下午 4 時，食環署共接獲 48 宗懷疑涉及嬰幼兒配方奶粉的食物投訴及查詢。食安中心與環境衞生部已跟進所有個案，包括聯絡相關人士了解情況，並檢取樣本化驗，同時轉介個案予衞生部門跟進。

食安中心亦已加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，1 月至今共檢取 171 個樣本作微生物及化學測試。連同早前公布的 5 個樣本，現時合共有 10 個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素，全部涉及已回收、現時市面上沒有供應的 22 個批次雀巢香港產品，其餘 161 個樣本測試結果滿意。中心表示，若有足夠證據，會就相關個案展開檢控程序。

食安中心指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，若食品製作或貯存過程衞生欠佳，可能促使細菌繁殖。部分菌株可在食物中產生耐熱致吐毒素，進食含有過量該菌或其毒素的食物，或會引致嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。中心呼籲市民切勿讓嬰幼兒食用涉事 22 個批次產品，如嬰幼兒食用後感到不適，應盡快求醫，業界亦須即時停止使用或出售相關批次產品。