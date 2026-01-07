嬰幼兒食蠟樣芽孢桿菌或屙嘔 雀巢回收21批次奶粉

雀巢 奶粉

雀巢香港有21個進口的嬰幼兒配方奶粉批次，因可能使用或存有蠟樣芽孢桿菌的原材料，現已自願停售有關產品和展開預防性回收。有兒科醫生表示，嬰幼兒進食相關奶粉或會腹瀉、嘔吐、肚痛，較嚴重就會脫水，但一般能在短時間內痊癒。

雀巢公司在歐洲個別批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或存在微生物蠟樣芽孢桿菌。雀巢香港表示，有21個進口嬰幼兒配方奶粉批次亦可能曾使用相關原材料，包括雀巢能恩、惠氏ILLUMA和S-26 ULTIMA系列營養品奶粉，原產地分別為德國及瑞士。

已購買有關產品的市民，可帶同產品到購買處直接退款，或致電雀巢客戶服務熱線2599 8874安排，雀巢稱在自願回收範圍以外的所有其他產品及同類產品其他批次均可安全食用。

兒科醫生陳以誠向本報稱，蠟樣芽孢桿菌的毒素比較耐熱，一般有機會引致嬰幼兒腹瀉、嘔吐、肚痛，較嚴重就會引致脫水，情況有如食物中毒，並能在短時間內痊癒，但免疫力系統不足的嬰幼兒就有機會病菌入血，引致腸胃以外的病徵。他呼籲家長如留意到嬰幼兒有不適，應立即帶往求醫，又稱現時僅個別批次有事，家長轉買其他同款奶粉的不受影響批次便可，毋須過於擔心；即使轉奶粉嬰幼兒亦很少會不適應，如要轉可選用低敏配方。

食物安全中心指，早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲因懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染，自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，已即時跟進事件和加強抽檢，呼籲如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適應盡快求醫。

雀巢強調，今次回收是出於預防考慮、高度謹慎，截至前日並無接獲任何有關的不適報告，對於帶來的困擾或不便深表歉意。

