子女貼舊照展示黎智英與家人最近一次聖誕聚會 「今年再次被迫在他缺席下慶祝」

2020 年的聖誕，是黎智英（右一）最近一次與家人一起過聖誕，此後他就一直被關押至今。圖中右三為前立法會議員楊森，其妻子李偉琴是黎智英妻子李韻琴（左二）的胞姊。 （#FreeJimmyLai / X）

為聲援壹傳媒創辦人黎智英而設的社交平台帳號 #FreeJimmyLai 昨日（23 日）發放了一張舊照，顯示黎智英和家人最近一次慶祝聖誕。女兒黎采亦拍片分享了父親的點滴，說他會在倫敦海德公園晨運時高聲歌唱，她會走開以免尷尬。帖文重申，黎智英健康正在惡化，監禁危害他的生命，呼籲國際社會不能保持緘默。

回信給女兒 渴望跟她一起望彌撒

黎采在海德公園拍片，她說父親過去曾在這裏晨運，他起床很早，來到時公園人不多。有時他會高聲歌唱，她就為免尷尬走開。黎采說：「他享受冬天微風吹拂皮膚的感覺，而這裏不遠處就是聖母無原罪教堂，當我們聖誕來到倫敦，就是在這間教堂望子夜彌撒。」

她續說，曾經寫信給父親，告訴他自己去了蘇豪區的 St Patrick 教堂，恨不得馬上帶他去一趟，父親回信也說渴望前往。黎智英家人每年都會寄聖誕咭給他，但監獄規定不能寄一些有閃粉的咭，也不能寄一些立體的咭，甚至含有溫和政治訊息的咭也不能。她的表親會送一些印有幽默訊息的聖誕咭給黎智英。而他卻明顯喜歡表親的咭，但黎采認為她選的咭漂亮得多。

近年的聖誕節過後，家人前往探監時，會向他分享子夜彌撒的經歷，黎智英會有點妒忌，因為這是他特別喜歡的活動之一。黎采記得，有一年聖誕，他在獄中寄信給她說，十分掛念家人，而獄中職員在節日期間心情特別差，因為無人喜歡在節慶下工作。但他說，沒有事情可以奪走慶祝耶穌降臨的喜悅。

李家超：判決彰顯法律正義

由兒子黎崇恩和黎采設立的 #FreeJimmyLai 亦分享了一張舊照，是 2020 年 12 月黎智英與家人慶祝聖誕的照片，他們圍在鋼琴前一起唱聖詩。黎智英在 2020 年 12 月中旬還柙，一度獲准保釋，但當年聖誕後又被撤銷保釋，自此關押至今。圖片中的他是最近一次可以與家人一起渡過聖誕。帖文說，過去五年，黎智英都要在鞋盒般細小的監倉內過聖誕，為的是他對民主與和平示威的信念。今年聖誕，家人再次被迫在他缺席下慶祝聖誕。

高等法院月中裁定，黎智英及《蘋果日報》相關三間公司三項危害國家安全罪行罪名全部成立。帖文批評定罪是嚴重的司法不公，黎智英正面臨終身監禁；他已 78 歲，健康逐步惡化，被監禁將危害他的生命，國際社會不能保持緘默。

行政司官李家超在定罪當日回應指稱，黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預。黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。