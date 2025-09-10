去年涉快速公路意外13死 最右線或收緊限制
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
子宮是女性健康的根本，氣血是否充足、是否溫暖暢通，會影響到經期、孕育功能，甚至整體新陳代謝與情緒。
想真正「養好子宮」，單靠藥補還不夠，生活調理同樣關鍵。
子宮養護生活調理
1.保暖為先（防宮寒）
避免受寒：少穿露肚、露腰的衣服，經期尤其避免游泳、碰冷水。
飲食溫補：多用溫性食材（薑、紅棗、桂圓、枸杞、羊肉、紅糖薑茶）。
熱敷：經期或平時可用熱水袋/暖宮貼放下腹，促進血液循環。
2.飲食養護（避免濕熱與寒涼）
少吃：冰品、咖啡、奶茶、生冷水果（西瓜、梨、柚子）、油炸物。
多吃：黑芝麻、黑豆、紅棗、山藥、菠菜等，有助補腎填精、養血調經。
鐵質食物：紅棗、龍眼肉、紅肉類，幫助補血，避免因經血量多而造成氣血不足。
3.規律作息
避免熬夜：熬夜會傷肝腎、影響荷爾蒙調節。
睡眠品質：晚上 11 點前入睡，讓肝血得以修復與儲藏。
4.運動調氣血
適合運動：瑜伽、太極、快走、伸展運動，特別是骨盆腔伸展，能幫助子宮血流。
避免過度激烈運動：過度消耗氣血反而讓經期失調。
5.經期保養
不要過度節食或減重：容易讓經血不足，導致月經不調、不孕。
經期勿過勞：保持溫暖，避免劇烈運動與熬夜。
6.情志調養
保持情緒穩定：憂思、壓力會造成肝氣鬱結，進而經痛、經期不調。
舒壓方式：冥想、泡澡、散步、針灸，都能幫助調和氣血。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
