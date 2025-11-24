子瑜舞蹈老師嘻小瓜來了！台下跳《TT》嗨爆

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
[NOWnews今日新聞] TWICE出道十週年終於來台灣開唱，昨（23）晚在高雄世運主場館正式落幕，現場超過5萬名觀眾前往朝聖，只為一睹女神們的舞姿，並且和台灣成員子瑜一起度過第一次在台灣舉辦演唱會的瞬間。而子瑜在前往韓國發展前的舞蹈老師嘻小瓜，也被目擊來到現場，並且在隨機舞蹈時間熱跳《TT》，畫面全被粉絲記錄下來，氣氛嗨翻天。
JYP娛樂旗下藝人開演唱會時都會有「隨機舞蹈時間」，攝影師會隨機挑選正在跳舞的觀眾放上大螢幕，成為演唱會中令人期待的環節之一。一名粉絲在Threads寫下「是嘻小瓜沒錯吧，他對子瑜真的是真愛，跳舞真的超頂」，並且放下了嘻小瓜站在走道區熱跳神曲《TT》的畫面，因為他有著多年的舞蹈底子，因此跳起舞來完全是得心應手，舞姿讓周遭粉絲也紛紛歡呼。
影片曝光後，嘻小瓜本人也到留言回應，表示自己原本沒有站出來跳舞的勇氣，不過受到了陶子姐（陶晶瑩）的鼓勵才走出來，「各位很抱歉，我沒有跳對原版完整的舞蹈，當下腦中一片空白，只能即興發揮」，透露自己被放上大螢幕實在太緊張，因此完全忘記舞蹈該怎麼跳，「謝謝大家讓我擁有一段美好的回憶。」
許多看見了嘻小瓜在TWICE演唱會上熱舞後，也紛紛留言回應，「他絕對夠資格拿公關票」、「他是子瑜的舞蹈老師肯定要去」、「不可否認的是他絕對是子瑜最初的恩人，沒有他的推薦，今天很多事情可能都不會發生」、「子瑜的老師真的夠資格」、「真的是名師出高徒Tzuyu，也是很尊重他的老師」、「他真的很開心自己的學生在舞台上發光發熱」，認為十多年前，若是沒有嘻小瓜的推波助瀾，也許現在看不到子瑜在舞台上發光也說不定。
TWICE在第二天的演唱會中依然為台灣粉絲帶來滿滿驚喜。子瑜以馬尾造型亮相美到全場沸騰；Momo與定延差點滑倒時，幸好有Sana即時救援；子瑜挑戰鋼管舞時，爸爸反應太冷靜還被娜璉點名吐槽；子瑜媽媽突然冒出「婚訊」更是嚇壞成員們。子瑜讀手寫信時感動哽咽，還被強行親了一下，氣氛又甜又暖。最後更宣布大巨蛋加場消息，令全場尖叫不斷。演出尾聲，成員們捨不得離開子瑜的家鄉，破例以《TT》作為第二次安可，讓現場從頭嗨到尾。
資料來源：Threads
📌TWICE高雄場Day2歌單
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
＊＊＊安可＊＊＊
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
＊＊返場安可＊＊
32.《TT》
TWICE志效高雄場太感動！深夜真情流露：子瑜返鄉像夢一樣珍貴
子瑜戴「夢想成真帽」跑回家鄉舞台 TWICE為她獨發23秒影片逼哭人
TWICE二安唱〈TT〉！澳門場沒安可小粉紅破防 歌迷嗆：是誰害的
