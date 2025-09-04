46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕

在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！

孔劉46歲凍齡照片引熱齡！

近日，孔劉公開的一組新照片引來粉絲熱議，照片中他穿上黑色運動外套與短褲，肩背運動袋，臉上掛著少年般的陽光笑容，整個人看起來少年氣十足，完全沒有中年疲態。另一輯照片裡，他換上白色襯衫與長褲，輕靠在沙發上，多了一份成熟的穩重氣質。兩種造型反差強烈，卻同樣散發迷人氣場！

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

網民大讚孔劉似少年！

照片一出，粉絲紛紛大讚孔劉凍齡功力超強，並寫道：「完全不像40歲大叔」、「比46歲更似24歲！」粉絲甚至戲稱他違反「年齡法」，直言若只看照片，絕對會誤以為是大學生或剛出道的新星。更有人笑言：「求孔劉交出凍齡秘訣！」

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

孔劉5大凍齡法大公開

孔劉凍齡法1. 瘋狂健身習慣

孔劉拍戲之餘會抽時間每天都去健身，強度媲美專業健身員。他的日常訓練包括胸推、臥推、下斜夾胸、雙槓撐體等動作，重點訓練胸肌、手臂及核心力量。特別是伏地挺身，他一次能做超過60下，體能表現驚人。這樣的堅持，不僅讓他保持結實體態，更令肌肉線條清晰。

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

孔劉凍齡法2. 嚴格飲食管理

飲食方面，他盡量自己下廚，避免高油高鹽。平日餐單以雞胸肉、番薯和大量蔬菜為主，烹調方式以蒸或烤為主，確保營養均衡同時減輕身體負擔。當需要嚴格控制身材時，他更會把調味降到最低，以純粹食材味道為主，令身體狀態保持最佳。

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

孔劉凍齡法3. 全面護膚程序

作為曾代言美妝品牌的男神，他的護膚程序極為講究。日常會使用精華水、眼霜、乳霜進行補水與鎖水，並定期敷面膜保持肌膚水潤。他更會針對眼周進行按摩護理，以延緩細紋產生。即使外出旅遊，他仍不忘帶上面膜為肌膚補充水份。

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

孔劉凍齡法4. 保養品必不可少

隨著年齡增長，他更加重視身體健康。孔劉會定期補充綜合維他命B、Omega-3及維他命D等保健食品，幫助增強免疫力與體能。即使因病減少健身次數，他仍會透過補充營養，確保身體狀態不下滑。

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

