孔劉原來是位「大I人」！分享LV活動照要用emoji遮臉，並站到最邊位反差表露「社恐」一面

日前在韓國舉行的LV體驗展「Visionary Journeys Seoul」開幕活動，邀來強勁「人間LV」陣容，包括Lisa、Felix、J-Hope、全智賢、申敏兒、鄭浩妍以及孔劉。孔劉在IG Story分享LV活動照時，公開了眾星MBTI之餘，也可愛地把自己的臉遮上emoji，原來孔劉是位「大I人」，站在一眾的「E人」明星陣容裡，只好默默地站在最邊位才自在，這小舉動跟他的型佬形象太反差了！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

孔劉轉發活動照時，為眾星標誌MBTI，除了他與申敏兒外，其他都是E人，鄭浩妍是ENFP、Felix是ENFJ、Lisa、J-Hope以及全智賢都是ESFJ，他把自己INFJ轉了黑色，並貼上「融化emoji」在臉上，這舉動太有趣了，完全表露了他「社恐」一面。

（IG@louisvuitton）

（IG@gongyoo_official）

（IG@gongyoo_official）

孔劉雖然表示出「社恐」一面，但Lisa這位「E人」見到偶像非常開心，於是努力聊天，並「追星成功」來了一張世紀合照，這畫面太夢幻養眼了！

（IG@lalalalisa_m）

不只Lisa、Felix，LV非凡之旅首爾站嘉賓陣容太強勁：全智賢、孔劉、J-Hope、鄭浩妍也來撐場的體驗展到底是什麼？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

潮流熱話：

Stray Kids Felix與村上隆難得同框合照！「LV公子」以全白西裝加持Louis Vuitton沉浸式體驗展

BLACKPINK Lisa同款穿搭千元擁有？Kith橄欖綠套裝超搶手、「低調明星帽」鎖定Supreme

Mardi Mercredi x 和興？首度跨界驚喜聯乘推出「薰衣草天然精油滾珠瓶」