孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界

45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！

孔孝真在YouTube Channel上，大方公開新居的內部裝潢設計。從片段中可見，孔孝真的新居非常寬敞，客廳、飯廳、廚房、閱讀角、浴室、臥室等，所有空間都裝修得非常有格調。雖說是豪宅，卻不是典型的豪宅奢華風格，而是透過很多天然採光設計，再配合大膽用色，如芋頭紫、奶油粉、牛油果綠等復古色調，讓家居充滿舒適寧靜，同時有設計氛圍感。

細心的觀眾都會發現，孔孝真的新屋中，滿佈有趣的擺設和品味傢俬。風格雖不一致，但擺放在一起卻非常和諧，它們都是孔孝真從世界各地收集回來的。其家居設計趣味感，更令人聯想到Wes Anderson的電影世界，真的很想親身去參觀一下呢！

