孔孝真示範洋裝穿搭4招：混搭公式必學，「這樣穿」超減齡

孔孝真向來是韓劇圈裡的時尚指標，她對洋裝的駕馭，更展現出獨有的成熟優雅。她不追求複雜剪裁，而是透過色彩、布料與配件的巧妙搭配，讓簡單的洋裝也能散發高級感。近期她在Instagram上分享的造型裡，從輕盈棉質長裙到修身剪裁款，都散發出自然自在的氛圍，不論正式或休閒場合都能游刃有餘。最令人驚豔的是，她藉由洋裝穿搭凸顯身形比例與氣質，讓45歲的她依然保有輕盈朝氣！想要讓洋裝不只是日常單品？孔孝真的4個洋裝穿搭法必須學起來。

孔孝真洋裝穿搭1：短洋裝+針織衫+襯衫

孔孝真選擇軍綠色百褶短洋裝作為主角，俐落線條中帶點學院氣息

這套造型可以說是混搭手法的最高級！孔孝真選擇軍綠色百褶短洋裝作為主角，俐落線條中帶點學院氣息，內搭亮橘色襯衫，為整體注入亮點，再疊加一件橄欖綠針織衫，層次豐富卻不顯厚重。腳上則以咖啡色中筒襪搭配亮面樂福鞋，既呼應了洋裝的色調，又增添一絲復古氣質。再配上俐落墨鏡，瞬間讓少女感與率性氛圍並存，演繹出專屬於她的混搭公式。

孔孝真洋裝穿搭2：細肩洋裝＋草編單品

以細肩洋裝＋草編單品打造出悠閒又時髦的氣息

以細肩洋裝＋草編單品打造出悠閒又時髦的氣息。黑色細肩長洋裝線條簡約，後背的交叉設計增添一絲性感與率性，搭配草編包與遮陽帽，瞬間帶出度假氛圍。腳上的紅色平底鞋成為亮點，讓整體造型不顯單調，反而多了俏皮與活力。這是一套能自在遊走於街頭與假日市集間的穿搭示範，低調卻充滿細節巧思。

孔孝真洋裝穿搭3：挖領短洋裝＋白襯衫

這套造型的亮點，在於淺卡其短洋裝版型俐落

這套造型的亮點，在於淺卡其短洋裝版型俐落，挖領設計拉長肩頸比例，疊搭蓬袖綁帶白襯衫，營造出柔美又乾淨的層次感。下半身選擇深棕樂福鞋搭配墨綠色短襪，呼應自然色調，讓整體氛圍輕快卻不失質感。這樣的組合，不論是日常外出或週末小旅行，都能輕鬆穿出減齡效果。

孔孝真洋裝穿搭4：全黑洋裝造型

這組全黑造型以不同材質和廓形堆疊出強烈個性

這組全黑造型以不同材質和廓形堆疊出強烈個性，細肩百褶洋裝作為主角，百褶細節讓黑色不顯單調，搭配窄框墨鏡增添酷感，再用黑色球鞋與鉚釘背包拉出街頭氛圍，既保有女性線條，也展現灑脫不羈的態度，展現全黑穿搭的多變魅力。

