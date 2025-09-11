45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格

說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！

想要穿出孔孝真的鬆弛感，可以掌握幾個重點：選擇剪裁鬆緊適中、材質舒適的單品，不必過度刻意打扮，就能流露不費力的美感。

如選擇合身的針織衫、寬鬆長褲、中性挺身外套或輕盈長裙等，都是很好入手的基礎款。

另外在配色上，建議多以低飽和色系為主，再透過層次搭配，就能輕鬆穿出溫柔優雅的富家千金氛圍，低調卻顯得精緻。

像孔孝真私下常穿的「簡約街頭風」隨性又時尚，非常適合作為日常穿搭參考。只需一件 Oversize 襯衫配上休閒短褲、一雙百搭運動鞋，再加上近年強勢回歸的大框太陽眼鏡，整體舒服自在又有型，輕鬆展現自信魅力。

孔孝真早前看 Blackpink 演唱會時，就以 Cecilie Bahnsen 黑色吊帶背心搭配直筒牛仔褲，再加上 Delvaux 的黃色側背包，簡單卻非常有亮點！

