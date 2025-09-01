CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！
孔孝真鬆弛感魅力法則1）關於婚姻－讓浪漫填滿生活
孔孝真比老公 Kevin Oh 大 10 歲，但她並未有被年齡規範，與老公經常拍攝「人生四格」放閃， Kevin Oh 亦會於當兵期間每天早上 10 時寄出預先設定的情書電郵，讓浪漫及甜蜜注滿生活，卻沒有用力過猛。輕輕鬆鬆的生活，就是維繫婚姻的法則，不經意的浪漫能令婚姻更具鬆弛感，更持久。
「去愛對方原本的樣子，因為如果一直想改變對方，最後會變得不幸。」 －孔孝真
孔孝真鬆弛感魅力法則2）關於社交－擴闊朋友年齡層
隨年齡漸長，總認為自己與年輕世代格格不入嗎？孔孝真參加 BLACKPINK 紐約場的演唱會，更與小 27 歲的 BLACKPINK Rose 合照，引網民熱議二人意外曝光的友誼，不要被年齡規範，只要放開心胸，自然能優雅地與任何年齡的人成為朋友。
「我覺得自己最強大的時候，是在做自己喜歡的事。」 －孔孝真
孔孝真鬆弛感魅力法則3）關於時尚－輕鬆自在的隨性
孔孝真個人穿搭簡約自然，除了身為「牛仔褲女王」，更將 Quite Luxury 穿得自然自在。出席 BLACKPINK 演唱會時配搭「比利時 Hermes」 Delvaux 的 Pin Twist，穿上輕性感露背小黑裙、優雅自在的奶茶色穿搭，配上自己喜愛的鮮色襪子，流露出率性而忠於自我的高級感，不用滿身 logo 也能展現好品味。
「如果每個人都很漂亮，那多無趣？」 －孔孝真
