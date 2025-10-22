不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
孔孝真欽點愛牌Delvaux手袋新款超好看！軟皮大手袋更顯高級感，3款同款經典手袋快來收藏
時尚迷注意！韓國氣質女星孔孝真私下愛用的 Delvaux 近期推出了全新設計！
向來懂用配件提升造型質感的孔孝真，私下是 Delvaux 的忠實愛好者。她經常在 IG 分享日常穿搭，畫面中總少不了 Delvaux 袋的身影，簡單搭配就能穿出獨特的帥氣與高級感，也讓品牌成為不少人跟隨的「品味參考」。
全新 Brillant Tempo 以柔軟輕盈的設計重新演繹經典，推出 Stone、Cinnamon、Black、Mistral、Argile 等多款氣質色選。這款包採用品牌新研發的 Allure 小牛皮，觸感柔軟且帶有自然紋理，相比原有 Brillant 系列更為靈活隨性。標誌性的馬蹄形扣飾搭配金屬配件，低調奢華。手提、肩背或變作手拿包亦一樣百搭時尚。
孔孝真同款Delvaux手袋經典推薦
1. Pin Twist
喜歡隨性風格的粉絲不妨參考孔孝真常用的 Pin Twist，這款包以 Taurillon Soft 皮革製成，配備可調節肩帶提供多種背法，實用又有個性。
2. Brillant Mini
若偏愛精緻高貴感，Brillant Mini 是絕佳選擇，採用光滑的 Box 小牛皮製成，搭配金色馬蹄扣與可拆卸肩帶，氣質滿分。
3. Pin Mini Bucket Osier
而 Pin Mini Bucket Osier 結合法國藤編與小牛皮，內附可拆式帆布內袋，輕巧又優雅，滿滿的度假風情，非常適合假日出遊搭配。
