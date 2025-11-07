Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

孔曉振也愛用！韓國Depound百搭手袋 十分之一價錢入手「平價版Coach Brooklyn」！高質感款式瘋搶中

當人人都在追逐名牌的時候，真正懂時尚的人早已轉向尋找質感與設計兼具的品牌。最近，一款仿似Coach Brooklyn的極簡手袋掀起熱潮，原來該手袋出自韓國設計品牌Depound，價格只需十分之一，卻同樣散發高級氛圍！

孔曉振同款平價版Coach Brooklyn爆紅！原來出自韓國品牌

來自韓國首爾的Depound於2016年誕生，以「把感性融入日常」作為品牌核心。品牌創辦人受到旅行、建築與藝術啟發，主張以「減法美學」回歸簡單之美。從柔軟的牛皮到高磅數帆布，Depound善於運用天然素材與低調色系，將生活化繁為簡，呈現出令人著迷的法式慵懶氣息。

圖片來源：Instagram@depound

品牌名稱「Depound」本身象徵「沉澱」，正如它沒有多餘裝飾的設計風格，散發著獨特溫度。從最初的帆布手袋系列開始，品牌憑著柔和的奶油色調、乾淨俐落的線條與耐用的質地，在短短數年間躍升為最受矚目的韓國生活風品牌之一。近年，它的影響力甚至延伸至日本、香港甚至東南亞時尚圈。

圖片來源：Instagram@depound

Depound 的魅力在於它完美地拿捏「鬆弛感」與「精緻度」之間的平衡，就連孔曉振、少女時化秀英、Red Velvet瑟琪、Wonder Girls昭熙等韓星都成為它的忠實粉絲。其中，孔曉振親自演繹的一款Depound手袋被譽為「平價版 Coach Brooklyn」，設計簡潔兼質感高雅，價錢卻只是名牌的十分之一。

圖片來源：Instagram@depound

即使是黑白色，也不顯沉悶，反而透出自然的摩登氣質。袋身輕盈、容量寬敞，能輕鬆收納書本、iPad、化妝袋與錢包等日常物品。更貼心的是，它底部設計穩固，不易塌陷，即使放入重物也能保持挺身線條；而上半部的柔軟皮質則增添隨性自然的觸感，展現品牌細膩的設計功力。

圖片來源：Instagram@depound

不少韓國女生大讚這款手袋雖然看似中等大小，但內部空間驚人，無論上班、上課或外出旅行都非常方便，實用又易襯。

DEPOUND Pinoback Hobo

DEPOUND Pinoback Hobo

85折優惠價：US$63（約HK$490）｜ 原價：US$75

SHOP NOW

DEPOUND Pinoback Hobo

DEPOUND Pinoback Hobo

DEPOUND高人氣相似袋款推薦

DEPOUND手袋推薦：DEPOUND Pera Bag Shoulder

86折優惠價：US$62（約HK$482）｜ 原價：US$73

這款手袋能輕鬆放入15吋手提電腦、iPad、化妝袋與日常小物。整體設計感強，是上班族與學生黨的理想選擇。

SHOP NOW

DEPOUND Pera Bag Shoulder

DEPOUND手袋推薦：DEPOUND Ferraback Suede

86折優惠價：US$62（約HK$482）｜ 原價：US$73

以柔軟麂皮製成，既有舒適手感又不失挺度。它比一般環保袋更具結構感，能收納各種小物，同時保有文青女孩的優雅氣質，是「懶人時尚」的絕佳搭配。

SHOP NOW

DEPOUND Ferraback Suede

DEPOUND手袋推薦：DEPOUND Didibag Shoulder

85折優惠價：US$77（約HK$598）｜ 原價：US$91

採用100%聚酯纖維外層與尼龍內襯設計，防潑水又耐磨，適合日常使用。輕便中帶點街頭感，無論配牛仔褲還是長裙都非常合適。

SHOP NOW

DEPOUND Didibag Shoulder

DEPOUND手袋推薦：DEPOUND Reversible Mustang Bag

85折優惠價：US$107（約HK$832）｜ 原價：US$122

這款可雙面使用的手袋在秋冬季節人氣極高，正反面設計讓手袋更百變，可依造型自由切換。柔軟的毛面與立體造型，既增添了可愛感又兼具實際保暖功效，性價比極高，難怪成為品牌的大熱款。

SHOP NOW

DEPOUND Reversible Mustang Bag

