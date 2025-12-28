嬰兒在醫院門外搶閘出世。

一名孕婦在東區醫院外誕嬰。今日(28日)傍晚6時許，一名37歲的孕婦在柴灣購物期間，出現強烈陣痛，隨即乘搭的士趕往醫院。她落車後還未踏進醫院，腹中嬰兒便「搶閘」出世，最終在醫院門外誕嬰。幸好最後母嬰二人平安，雙雙送院檢查。



據報該輛的士駛至東區醫院門口附近時，該名孕婦已無法走進急症室範圍，步行數步後，嬰兒隨即出世。救援人員接報到場，隨即協助孕婦分娩；二人其後送院檢查，目前情況穩定。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/孕婦作動-飛的-赴東區醫院-嬰兒院外搶匣出世/631535?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral