孕婦墮崖生還提離婚 狠夫在泰服刑視像出庭

【on.cc東網專訊】內地女子王暖暖6年前在泰國旅遊時，頂着孕肚，遭新婚丈夫俞某冬推落山崖後，奇迹生還。她事後向內地法院提出與丈夫離婚。案件周五（26日）在江蘇省南京市秦淮區法院開庭審理，在泰國服刑的俞男通過視像會議出庭。

王暖暖出庭前對記者表示，丈夫將她推落懸崖，主要是為了繼承其財產。她還原了俞男把自己推落懸崖前的一系列動作，指對方摟抱她，摸着孕肚並親她的臉，「然後非常堅定和清晰地對我說『你去死吧』」。王暖暖稱，開庭前一晚沒睡好，一直很焦慮，不知道俞男會在法庭上說甚麼，擔心對方會說謊和對她無端指摘。她表示會盡量控制自己的情緒，保持冷靜，並指要徹底離婚，自己才能有新的開始，才是真正自由。

廣告 廣告

2019年6月，懷孕的王暖暖和丈夫俞男在泰國旅行途中，被對方推落34米高的懸崖，導致全身17處骨折。案件在泰國宣判，認定俞男蓄意殺人未遂，判處有期徒刑33年4個月。刑事案件終結後，王暖暖向法院提起離婚訴訟。其代表律師曾表示，泰國監獄無法將俞男放回國開庭，而內地法官也不可能去泰國開庭。這次是通過有關部門協調才解決了這個問題。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】