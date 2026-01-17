孕婦東院外誕嬰，6歲兒衝急症室求助，護士憶述驚險一刻「拍戲一樣」。(資料圖片)

東區醫院昨日(16日)在社交平台Facebook分享，一名女醫護講述去年12月28日值班期間，柴灣一名37歲孕婦突然作動，到東區醫院門前也因劇痛無法步入，最終要在馬路緊急分娩的驚險一刻。她形容當日參與救治的情況緊急「就好像拍戲一樣」。

東區醫院以「臨危不亂 展現醫護人員使命感」為題分享事件，東區醫院急症科劉姑娘稱對當日情景記憶猶新，她當時在分流站工作，突然見到一名約6、7歲小男孩匆匆忙忙地跑來求助：「姑娘，可不可以幫幫我？我媽媽在外面生寶寶了！」雖然小男孩難以清楚表達詳情，但劉姑娘察覺情況緊急，立刻通報，並聯同另外兩位急症科人員帶同急救用品、合力推著一張輪床，跟著小男孩跑出了醫院門外。

東區醫院以「臨危不亂 展現醫護人員使命感」為題分享事件。(FB)

護士：體現醫護人員的使命感

帖文續指，劉姑娘一行人隨著男童跑到醫院門外的馬路旁，看見一名女士躺在地上，地面上留有血跡，詢問下得知她剛剛因早產在路邊生下寶寶。加上急忙趕到的急症科醫生和管事部同事，以及剛好經過的救護員，眾人立即分工合作，搭起白布為女士遮擋，協助醫生為母子二人作初步檢查。

劉姑娘指每次回想起當晚的情景，仍覺驚險萬分，但認為醫護日常對於處理危急事的準備充足，才能在突發情況下臨危不亂，能夠為事件中的母親和寶寶提供即時幫助，不但體現了醫護人員的使命感，亦令她感到由衷的欣慰與滿足。

