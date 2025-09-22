樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
孕婦用 paracetamol 安全？ 據報美國將宣布增加自閉症風險 醫學界：無證據顯示會導致自閉症︱Yahoo
撲熱息痛為主要成份的止痛退燒藥 Tylenol 在孕期是否安全，近日再引發關注。
【9 月 22 日更新報道】
據《華盛頓郵報》報道，美國總統特朗普將於週一宣布，懷孕期間服用止痛藥可能增加自閉症風險。這一說法與現行醫學指南相悖，後者指出孕婦服用該藥物是安全。
醫學指引一直指出孕婦使用泰諾是安全的，聯邦衞生官員近月已檢視多項既有研究，包括哈佛大學和西奈山醫院於 8 月發表的一份綜合分析，該研究提出孕早期服用泰諾與兒童出現自閉症風險或存在關聯。
醫學界普遍認為，Tylenol 屬於常見的非處方止痛藥，孕婦使用是安全。不過，美國衛生部門一直審視相關研究，包括哈佛大學及西奈山醫院在 8 月發表的一項回顧，研究指出懷孕早期使用 Tylenol 或與子女自閉症風險上升有關。
【原先報道】
【Yahoo健康】香港常用的止痛退燒藥 Tylenol（主要成分為撲熱息痛 paracetamol／acetaminophen）在孕期是否安全，近日再引發關注。醫學界指出，現時未有研究證明孕期服用 paracetamol 會導致自閉症；部分研究提到「關聯」或「風險上升」，但「關聯」並不等同「因果」。婦產科專家同時提醒，孕期若發燒或疼痛不處理，對母嬰健康帶來的風險更高。
不建議使用布洛芬
根據《半島電視台》報道，婦產科學界組織重申，孕婦在適度、按指示使用情況下，可用 paracetamol 處理疼痛與發燒。美國婦產科醫學會負責臨床事務的 Christopher Zahn 表示，孕婦不應因此放棄 paracetamol 的好處，這是孕期少數可用的止痛選擇之一。
克里夫蘭醫學中心的 Salena Zanotti 稱， paracetamol 被視為孕期處理發燒與疼痛最安全的藥物，「孕期放著高燒不退，比服用 paracetamol 更危險」。她又提到，布洛芬與 Naproxen 等非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）在孕期不建議使用，特別是孕滿 20 週後。專家指，孕期發燒與不適若不處理，與早產等不良後果相關，美國疾病控制與預防中心亦指出，孕期發燒與某些出生缺陷相關。
無研究顯示與自閉症有直接因果
研究層面上，至今沒有研究顯示孕期使用 paracetamol 會造成包括自閉症在內的發展障礙。西南自閉症研究資源中心的 Christopher J Smith 解釋，學術論文中的「關聯」或「風險增加」與「已證實因果」有明顯差別。
在已發表的研究中，有個別分析認為，孕期接觸 paracetamol 與兒童期某些神經發展問題存在關聯；但規模較大的研究則未發現孕期使用 paracetamol 與自閉症、專注力不足／過度活躍症（ADHD）或智能障礙風險增加的證據。
自閉症科學基金會指出，將 paracetamol 與自閉症畫上關聯，現階段是基於「有限、互相矛盾且不一致」的科學證據。
自閉症與基因有關
至於為何部分研究出現關聯，專家指，自閉症與基因有關，父母年齡、嬰兒出世時體重偏輕，或者孕期發燒同疾病等情況，都可能有影響。有研究指出，若母親本身有自閉症或 ADHD 的遺傳傾向，妊娠期更常出現頭痛、偏頭痛和其他疼痛，需要較多止痛藥物；而這種遺傳傾向同時也可能增加子女出現相關狀況的機會。
整體而言，專家共識是：孕期若出現發燒或疼痛，按醫囑、短期及適度使用 paracetamol 屬安全選擇；如有用藥疑慮，孕婦應向主診醫生查詢，避免自行停藥或拖延處理病徵。
