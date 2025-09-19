字節跳動：將按中國法律推進解決 TikTok 問題，讓 TikTok 美國公司繼續服務好在美用家

焦點

冼麗婷悼胡菊人　隔著車窗微笑一剎成永恆

傳聞的合資公司方案可能性非常大了。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
在特朗普與習近平如約於週五完成通話後，字節跳動在週六凌晨就 TikTok 問題發布了一則公告。「感謝習近平主席和特朗普總統對 TikTok 的關心。」公告如此寫道，「字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓 TikTok 美國公司繼續服務好廣大美國用家。」

根據這番表態，可以合理推測中美雙方協商得出的方案大概率會跟外界所傳的一樣。即未來將由中美兩國的投資方成立合資公司負責 TikTok 在美業務，其中美國投資方將持有約 80% 股份，中方股東的持股份額按照規定須低於 20%。而作為此前拉鋸的核心，TikTok 的推薦算法所有權仍屬於字節跳動。新公司將獲授權使用，同時美國使用者的數據會被託管給美國第三方機構（比如 Oracle）以滿足安全要求。

