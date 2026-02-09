字節跳動 Seedance 2.0 影片生成模型爆紅：60 秒出多鏡頭連貫短片 + 原生音訊同步，真係「導演級」？

字節跳動旗下最新嘅 Seedance 2.0 影片生成模型憑藉「導演級」成片效果上線即爆紅。佢主打多鏡頭敘事同原生音訊同步，聲稱可在約 60 秒生成連貫多場景短片，非常適合短劇、動漫、廣告創作者。

多鏡頭敘事 AI 變導演

Seedance 2.0 被形容為「導演級」影片生成模型，重點唔止係畫面，仲包括同步音訊同敘事節奏一齊生成，令成品更似一條可直接發布嘅短片而唔係「一段畫面」。根據官方介紹，佢採用雙分支擴散變換器架構，可同時生成影片同音訊，用文字提示或上載圖片即可生成帶原生音訊嘅多鏡頭序列片段。

另一個明顯強於過往模型嘅賣點係多鏡頭敘事。同一個提示之下，Seedance 2.0 會自動拆成多個互相關聯嘅場景，並嘗試保持角色、視覺風格同氛圍一致，減少人手逐鏡修正嘅成本。

剪輯思維融入生成過程

如果用一句講，Seedance 2.0 嘅方向係由「單段生成」走去「更貼近剪接思維嘅生成」。佢支援多模態參考生成，可同時上載最多 12 個參考檔案（圖片、影片、音訊），用嚟學構圖、角色特徵、動作風格同鏡頭語言，降低純靠提示詞控制嘅難度。

另外兩個較實用嘅地方係首尾幀控制同原生音視頻同步。前者用第一幀同最後一幀去「夾」中間過渡，後者則強調口型、表情同音訊節奏對齊，適合對白場景同角色表演。而多鏡頭敘事加自動音訊生成（對白、背景音樂、環境音效）則係佢主打嘅「一次過交片」能力，目標係減少後期再搵素材、再配樂、再對口型嗰堆瑣碎工序。

影視颶風點評：行業轉折點即將到來

Seedance 2.0 上線後知名科技自媒體影視颶風 Tim 第一時間做咗測試同點評，佢認為 Seedance 2.0 最著緊嘅唔係單一鏡頭靚唔靚，而係 Seedance 2.0開始做到「拍攝語言」層面：分鏡連續性、鏡頭角度切換、攝影機位置改變，以至音畫匹配，都有種「似真人導演」嘅思維。

Tim 提到「有啲恐怖」嘅地方，係模型除咗畫面細緻同運鏡自然之外，連同聲音與細節補完都好進取。例如淨係上載一張人臉相，系統都可以生成高度相似嘅聲線同語氣。又或者會「腦補」你冇提供資訊嘅細節，令成條片連貫感更強。

換句話講，如果你想做一條「由開頭到高潮」節奏好完整嘅短片，需要鏡頭推拉同角度切換去推動敘事，再加埋環境音效同背景音樂去托氣氛，Tim 嘅感覺係 Seedance 2.0 更似係將拍攝、剪輯同配樂嘅一部分工作流壓縮入同一個工具入面。相比起純粹比拼單段生成質素，呢種控制感同「音畫一體」就係佢認為最接近行業轉折點嘅原因之一。

邊度有？點樣用？

Seedance 2.0 已在字節跳動旗下「即夢」平台上線，支援桌面端同流動端，並提供文生片同圖生片等工作流選擇。操作上一般係先揀模式，再上載參考素材（可選首尾幀），然後用提示詞描述場景、動作、氛圍同運鏡，最後預覽並調整再輸出成片。

