(左)劉燕卿和(右)黃子為，公布調查結果。(李朗僑攝)

俗語有云「親生仔不如近身錢」，究竟多少錢才可令港人真正安心？有調查顯示，港人平均需要102萬元儲蓄或流動資金才覺得有足夠安全感。同時發現，港人儲蓄意識持續提升，每月平均儲蓄金額首次突破萬元大關、達10,100元，創新高；而安全感評分亦升至近4年最高的54.3分。存保會指出，年輕人愈來愈積極儲蓄，家長亦早早為下一代籌謀，反映「儲蓄文化」在港人之間漸廣。

存保會於9月1日至10月2日進行「香港人儲蓄安全感指標」調查，由中大亞太研究所負責，隨機訪問1,047名18歲或以上港人，並深入訪問301名家長。結果顯示逾六成七有儲蓄習慣，18至29歲比例高達89%，居各年齡組之首。逾兩成訂立年內儲蓄目標，平均27.9萬元，五成四更相信能達成。儲蓄方式以銀行存款為主(75%)，其次投資股票、債券及基金(32.6%)。儲蓄原因為「應付不時之需」(37%)及「準備退休」(31%)。

儲蓄安全感同創新高

至於儲蓄安全感方面，評分由去年53.5分升至54.3分，創近4年新高。76%人評分達50分或以上，較去年微升2個百分點。有儲蓄習慣的受訪者表示，若按維持一年生活水平計算，平均認為需要102萬元儲蓄或流動資金才有足夠安全感，與去年103萬元相若。

廣告 廣告

調查安排聚焦家長群組，近八成人有儲蓄習慣，較5年前升3個百分點；每月平均儲蓄12,100元，較2020年的8,600元增40%，主要用於教育開支如升學或留學。儲蓄方式以銀行戶口及儲蓄保險為主。逾五成六家長鼓勵子女儲蓄，常見做法是固定零用錢或要求自行儲錢購買心頭好。

安全感上升與經濟復甦有關

中大香港亞太研究所(電話調查研究)副總監黃子為分析調查結果指，安全感上升與經濟逐步復甦有關，市民收入改善令儲蓄能力增加。影響儲蓄金額的因素眾多，須待明年調查再觀察變化。

存保會主席劉燕卿表示，調查結果反映港人儲蓄動力持續，每月平均儲蓄再創新高，逾六成七市民維持儲蓄習慣，顯示儲蓄是安全感的重要來源。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/存保會調查-月均儲蓄首破萬-港人-102萬儲蓄才足夠/629045?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral