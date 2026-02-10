存儲成本加速上升，手機廠考慮「文藝復興」，microSD 擴充 ROM 又舊事重提

文章來源：Qooah.com

從去年開始存儲晶片價格開始瘋漲，一直沒有下滑的情況，反而有繼續走高的趨勢。越來越高的售價，讓電子產品廠商難以把控產品的迭代成本。

近期調研機構 Counterpoint 數據顯示，由於通用伺服器 DRAM 價格大幅攀升，截止 2026年第一季度，RAM 的價格環比上漲 80%-90%，是前所未有的暴漲。

值得一提的是，連去年第四季度價格較為穩健的 NAND RAM，也在第一季度同步上漲 80%-90%。市場基本呈現全品類、全板塊的加速上漲態勢。

以伺服器級 RAM 為例，64GB RDIMM 的合約價從第四季度的450美元，飆升至目前900美元以上，推測第二季度會突破1000美元。

為應對 RAM 價格的上漲，有國內手機廠商內部人士稱，「現在 RAM 價格漲的，我們都不知道怎麼更新產品了，如果 ROM 不變價格也不變，那必然是利潤受損甚至虧錢，如果一味的讓用戶買單也不太現實，我們甚至都考慮找回曾經的拓展 ROM 方案了。」

在2020年以前，智能手機大多數是通過拓展儲存空間，所以不會過多考慮設備版本。沒想到會近年因為成本上漲的因素，出現「復古」的趨勢。