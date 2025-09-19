存安全隱患 小米召回逾11萬輛SU7電動車

【on.cc東網專訊】內媒周五（19日）報道，小米汽車科技有限公司召回116,887輛SU7標準版電動車，以消除安全隱患。

小米汽車日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，決定自即日起召回去年2月6日至上月30日生產的部分SU7標準版電動車。其中涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR5車型，共計98,462輛；涉及BJ7000MBEVR2車型，共計18,425輛。

廣告 廣告

公告指，本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若司機不及時干預可能增加碰撞風險，存在安全隱患。小米汽車將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】