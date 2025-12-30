存酒人 劇情｜梁雍婷、盧鎮業戲內展開「非法」浪漫愛情故事 戲外拍攝笑料連場 梁雍婷拍吻戲失笑噴到盧鎮業滿面忌廉

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。
昨晚（29日）播出的一集，梁雍婷（Rachel）和盧鎮業（小野）的骨妹與單口喜劇演員展開一段「非法」的愛情故事，戲外拍攝期間也充滿著各種令人哭笑不得的趣事。Rachel笑言今次同小野暨開心又尷尬，大爆拍接吻戲時更不小心噴到對方成面忌廉：「因為我同佢係有接吻嘅戲份，好搞笑就係佢演得好好，係一個好戇直嘅角色。然後慶祝生日個陣，我會整啲忌廉喺佢塊面到錫佢。我唔小心忍唔住笑，但因為我個口仲有忌廉，就噴到佢成面都係」。被噴面的小野毫不介意，開玩笑形容如此親熱的程度十分「誇張」：「第一Take都幾順利，到第二Take就無啦啦『焗蟹』。記得嗰晚返到屋企，即使已經抹好晒都仲係成浸Cream味包住我」。
烈日當空下，雄哥（朱栢謙 飾）與燁仔（邱傲然 飾）為了歸還一支存酒搞到大汗淋漓。雄哥要尋找的人叫臣哥，是位神秘的色士風樂手。十年前某個晚上，在市井酒吧瘋狂演奏後，便沒有再出現，只留下一支存酒。雄哥猜測這跟他與Florence的感情發展有關。燁仔對還存酒之事不明所以，在復刻版爵士之夜，雄哥卻當眾宣布原因。
市井酒吧不是一般酒吧，還會獨立為客人設計不同實驗酒品，對於阿沁和阿鋒的失眠，調酒師標叔（夏韶聲 飾）與鬼妹（徐㴓喬 飾）攪盡腦汁，希望解決他們的問題。阿沁是失眠重症者，最諷刺，她是床褥店店員，早上跟客人介紹讓人甜睡的床褥，晚上卻在市井酒吧跟阿鋒做睡眠實驗，那段日子，兩位失眠者萌生出一段似有還無的愛情。
燁仔在市井酒吧重遇初戀阿雪（安柔潔 飾），率性的她相約燁仔去還存酒。燁仔留意到雄哥的古怪行為，從標叔口中得知雄哥的秘密。原來十年來，雄哥一直都渴望找到舊情人Elaine。燁仔遂集合市井酒吧之力，一起找尋雄哥當年三位情敵，試圖幫他找到真相，而在過程中，燁仔跟阿雪似會重燃愛火。
這是燁仔首天在市井酒吧工作的事，當日他遇見五位各懷心事的朋友，半紅不黑演員、健身網紅、心靈導師、網台主持人和社工。在一場看似單純的「衾棉胎」遊戲，各人的秘密逐一揭露，多年友情受到考驗，大家心底裏積累已久的不滿，全部在市井酒吧內爆發。
曾經讓人引頸以待的摔角組合「九龍兄弟」，龍弟因一場意外受傷，九哥為了保護弟弟，從此帶著他離開摔角擂台。多年後，燁仔嘗試把存酒歸還給他們，卻被九哥不禮貌拒絕，令他對這對摔角兄弟更感好奇，甚至鼓勵他們找回昔日對摔角的熱情。
監獄門外，燁仔（邱傲然 飾）跟阿當（楊樂文 飾）等待著BJ出獄。他是洗衣店少東，曾經也是市井酒吧的單口喜劇演員，因此跟市井眾人相熟，但大家並不知道他為什麼突然入獄。直到今次回來，從骨妹Abbie留給他的一支存酒，才得知入獄背後的畸戀故事。
都市夫婦相處時間本來就不多，更何況養育住一個孩子。Amy 和 Steven因工作關係，一個日夜顛倒，一個經常不在港，見面時間不多，難得同日放假，可以享受二人世界，卻因孩子成長問題，甜蜜的溝通慢慢變成吵架。而給這對夫婦歸還存酒的燁仔，跟阿雪（安柔潔 飾）的感情有更進一步的發展。
總有些酒客叫人特別記得，車房老闆「啞仔」是其中一個。關於他的傳聞很多，鬼妹（徐㴓喬 飾）聽過他跟江湖女子Vic的故事。一切從Vic被江湖大佬東哥追殺開始，那天她躲進了陌生人啞仔的車房，啞仔可憐她的遭遇，因此收留她幾天。三日時間，同情發展成愛情，二人關係發展得風馳電掣，卻刻骨銘心，讓人記得一輩子。
Jennie、阿寶和佩詩都是中學老師劉sir的學生。她們各自走到市井酒吧，要求拿走那支代表著她們與劉sir關係的存酒。在三人眼中，劉sir的形象各有不同。而愛、恨和愧疚背後，是三個難以釋懷的經歷。她們卻因劉sir突然離職而無法知曉真相。此外，Ann姐老公終於找上阿當，然而他的舉動並非如阿當想像那樣。
沒有太多人知道，當紅文青歌手Chia曾經是龐克搖滾樂隊的主音。多年前，她跟好友阿嵐組成樂隊「下女」追逐夢想，可惜無甚人氣。在現實和理想之間，二人對樂隊未來持不同想法，只得黯然地分道揚鑣。留下的，只有解散那天的存酒。見證著「下女」重聚的燁仔，突然收到一通電話，帶來的是晴天霹靂的消息。
