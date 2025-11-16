孝子河嚴重污染 政府開展治理施工

【on.cc東網專訊】內地博主「漁獵齊哥」早前反映重慶市南川區南平鎮的孝子河河水嚴重污染，當地政府隨即成立工作專班展開調查。「漁獵齊哥」上周六（15日）證實，經政府緊急處理，孝子河目前雖然還有臭味，但比他上次前來已經小很多。

「漁獵齊哥」上周日至上周一（9日至10日）連續發影片，曝光孝子河河水嚴重污染，流出黑水伴隨惡臭。南川區政府上周三（12日）經排查發現，造成水質異常的直接原因是三河廊橋上游500米處溶洞湧水。為查清溶洞湧水來源，政府組織7個現場溯源排查組對溶洞周邊69家工業企業、兩家污水處理廠及連接污水管網、18家畜禽養殖場展開拉網式排查；組織環境監測組早中晚三次對湧水點位水質開展採樣監測；組織專業機構和力量，對湧水點位展開現場踏勘。

經組織專家分析論證，此次污染源主要來源於河段附近煤礦採空區和溶洞群中的蓄積污染物，因近期氣候變化、雨量增多和地下斷層壓力變化等原因，導致蓄積的污染物湧出。「漁獵齊哥」透露，政府計劃修建污水應急處理池，已開始施工，此前有兩個排污點，第一個已斷流，第二個水流小很多，且湧出來的水清澈很多。

