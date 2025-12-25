流亡17年的拉曼返回孟加拉。(美聯社)

孟加拉前總理兒子的拉曼（Tarique Rahman），在流亡17年後回國，競逐新任總理。

60歲的拉曼在2006至08年被軍方支持的政府拘留及遭受酷刑，在2008年獲准到倫敦接受治療，之後未再回國。而他被委任為孟加拉國內2大主要政黨之一的民族主義黨，作為代理主席。他的回歸被視為在，為2月12日舉行的下屆選舉進行鋪路。

大批拉曼的支持者聚集在機場及迎接的會場之間約2公里區域內，部份人更是在場地露宿一夜。而會場外也是人山人海。民族主義黨預料會有「數百萬」人前來。他在歡迎會後，將會到醫院探望其母親，在2001至06年孟加拉的總理吉亞（Khaleda Zia），其母的政府在2006年被軍方推翻。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/孟加拉前總理之子流亡17年-回國競逐總理/631122?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral