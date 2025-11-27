宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
孟加拉前總理哈希納涉貪 遭判21年徒刑
（法新社達卡27日電） 孟加拉法院今天以貪腐罪名，判處目前逃亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）21年徒刑。
孟加拉「國際戰犯法庭」（International Crimes Tribunal）11月17日甫以哈希納下令血腥鎮壓學生帶領的抗爭活動，觸犯違反人道罪為由，判她絞刑。78歲的哈希納無視法院要求她返國的命令，繼續滯留印度。
孟加拉國際戰犯法庭宣布判決後，達卡當局已致函印度外交部提出引渡要求。
孟加拉反貪腐委員會（Anti-Corruption Commission，ACC）針對哈希納提出3項貪腐指控，指控她在達卡郊區侵占土地圖利。
主審法官馬蒙（Abdullah Al Mamun）在判決中指出，哈希納的行為「展現出根植於特權、毫無節制的權力，以及對公共財產的覬覦」。
他表示，哈希納「將國有土地視為私人資產，覬覦國家資源，並操弄官方程序，使自己及至親受益」。
法院另判決哈希納兒子、現居美國的薩吉布．瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及女兒、曾任聯合國高級官員的塞瑪．瓦塞德（Saima Wazed）各5年徒刑。
哈希納去年8月在抗議群眾衝入官邸前，緊急搭乘直升機逃往鄰國印度。
聯合國（United Nations）表示，哈希納為鞏固政權，血腥鎮壓中造成多達1400人死亡
哈希納還同時面臨另外3件貪腐案件，涉案人包括她的姊妹蕾哈娜（Sheikh Rehana）及其兒女，其中包括英國國會議員希狄克（Tulip Siddiq）。
