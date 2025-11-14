孟加拉前總理哈西娜流亡 鐵腕鎮壓被控反人類罪 開腔斥審訊為「鬧劇」｜Yahoo

前孟加拉總理哈西娜(AP Photo/Rajesh Kumar Singh, File)

【Yahoo新聞報道】孟加拉去年爆發大規模和平示威，惟遭總理哈西娜（Sheikh Hasina）鐵腕鎮壓，至少 300 人死亡，最終被逼下台，辭職流亡印度。孟加拉國國際罪行法庭（ICT-BD）週四（13 日）表示，將在下周一對哈西娜判決反人類罪，她面臨的最高刑罰為死刑。哈西娜接受 BBC訪問，強調自己無罪，形容審判是由政治對手操控的「鬧劇」。

去年8月辭職流亡

哈西娜被控在去年由學生主導的反政府示威中，策劃和指揮安全部隊鎮壓行動，造成數以百計民眾死亡。聯合國人權調查人員指，在她執政的期間，至少有 1,400 人被殺。在失去軍方支持後，哈西娜於去年 8 月 5 日宣佈辭職，逃往印度，至今未回國應訊。

廣告 廣告

她近日接受英國廣播公司（BBC）電郵訪問，回應審訊時批評，這是「預先設計的罪名審判」，強調從未下令向手無寸鐵的平民開火。不過，BBC早前曾核實一段網上流傳錄音，顯示她曾在去年 7 月批准安全部隊使用「致命性武器」，該錄音亦曾在庭上播放。

大量民眾去年 8 月包圍哈西娜的官邸，迫使哈西娜辭職逃亡。 (Photo by Najmus Sakib/Anadolu via Getty Images)

哈西娜批當局滅聲

哈西娜與前內政部長 Asaduzzaman Khan Kamal 及前警察總監 Chowdhury Abdullah Al-Mamun 於今年 7 月被正式起訴。檢方同樣要求判處 Kamal 死刑，他目前在逃； Al-Mamun 已認罪，但尚未宣判。

哈西娜批評當局藉今次審判，消滅她的人民聯盟（Awami League）。該黨目前已被禁止參與明年 2 月舉行的全國大選。她的律師團近日已向聯合國提交緊急上訴，指審訊程序欠缺公正及正當法律程序。

除鎮壓事件外，哈西娜亦被指在長達 15 年執政期間涉及「反人道罪行」，包括設立秘密監獄及容許安全部隊非法拘留與處決異見人士。她否認有關指控，並表示若有官員濫權，應由獨立機構調查。

來源 ： BBC

相關報道：世上任期最長女總理 哈西娜逃離孟加拉官邸 19 次遇刺不死卻晚節不保｜Yahoo