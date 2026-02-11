孟加拉大選在即 少數族群印度教徒保持警惕

（法新社孟加拉耶紹11日電） 經歷連串血腥宗教衝突後，孟加拉將於12日舉行大選。在當地身為少數族裔印度教社群的比斯瓦斯（Suchitra Biswas）只盼望和平與和諧。

她的渴望反映出孟加拉1310萬印度教徒所共同感受的不安，特別是不久前才發生一場由學生主導的抗爭釀至少有70人在騷亂中喪生，讓印度教徒人心惶惶。印度教在孟加拉是人數最多的宗教少數派。

根據官方數據，人口1.7億的孟加拉，只有4%的候選人來自少數族裔，使他們在國會中的代表性嚴重不足。

廣告 廣告

92歲的比斯瓦斯在阿拜納加爾（Abhaynagar）的祖居外說：「我祈禱並希望和平終能降臨……願所有信仰的人都能永遠和睦共處。」她的家族已在此地傳承三代。

耶紹（Jessore）地區比斯瓦斯所住村莊內，印度教家庭曾兩度因族群攻擊而逃亡。第一次是在1971年孟加拉獨立戰爭期間，第二次則是在2014年選舉相關暴力事件爆發時。

比斯瓦斯回憶時語帶顫抖說：「那時我才剛生小孩（1971年），我和成千上萬的人一起，帶著7天大的嬰兒走了5天路，才抵達印度的難民營。」

比斯瓦斯在逃亡數月後才回到孟加拉家鄉，但她的嬰兒卻在逃亡後兩個月夭折。

穆斯林為主的孟加拉，在2001年與2014年大選期間發生大規模暴力事件後，選舉始終讓少數族群不安。

印度教徒經常因被視為傾支持前總理哈希納（Sheikh Hasina）所屬人民聯盟黨（Awami League）而成為攻擊目標。

哈希納在2024年7月的動亂後被推翻，之後她一直旅居長年盟友、以印度教徒為主的印度。