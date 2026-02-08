黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
孟加拉大選牽動南亞平衡 中國深化布局考驗孟印關係
（法新社新德里8日電） 分析家指出，在北京試圖鞏固其影響力，而孟加拉與印度關係出現裂痕之際，孟加拉下週舉行的選舉，可能重塑南亞權力平衡。
這場2月12日舉行的投票，將是2024年8月學生運動推翻前總理哈希納（Sheikh Hasina）專制政權以來首次。
印度在面對引渡要求時仍庇護哈希納，激怒諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的孟加拉臨時政府；該政府近來已加深與中國和巴基斯坦的互動。
這個擁有1.7億人口、以穆斯林為主的國家，在哈希納執政期間與中國維持緊密的貿易與防務關係，但新德里一直是達卡最重要的夥伴；分析人士指出，這樣的格局正在改變。
美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）表示：「孟加拉的臨時政府以及未來的政府，正實質地轉向中國。」
他說：「孟加拉如今已成為中國在孟加拉灣（Bay of Bengal）戰略思維中的核心，中國也愈來愈有信心，孟加拉將在這項戰略中扮演親中的角色。」
尤努斯上任後的首次國是訪問便前往中國，釋放出戰略轉向的訊號。
今年1月，兩國簽署關鍵的新防務協議，將在靠近印度邊境一個提議中的北部空軍基地建設無人機工廠。
達卡大學（University of Dhaka）學者胡笙（Delwar Hussain）表示：「無論選舉結果如何，孟中關係進一步深化，已出現不可逆的可能性。」
●「持續不斷的敵意」
相較之下，哈希納下台後，新德里與達卡的摩擦頻頻。
印度外交部去年12月譴責其所謂「針對少數族群的持續敵意」，指稱孟加拉發生了針對印度教徒的暴力事件。
警方表示，2025年約有70名孟加拉少數族群成員死於宗派暴力。
達卡指控印度誇大暴力事件的規模，不過，雙方也偶爾會為和解做出努力。
印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今年1月前往達卡，出席前領導人吉亞（Khaleda Zia）的葬禮，她所屬孟加拉民族主義黨（BNP）被廣泛視為本次選舉的領跑者。
印度總理莫迪（Narendra Modi）也向吉亞之子、60歲的拉曼（Tarique Rahman）致上哀悼訊息；若民族主義黨勝選，他被視為潛在總理人選。
但當一名孟加拉板球運動員因印度右翼抗議而被移除出印度板球超級聯賽後，關係再度惡化，導致孟加拉退出在印度舉行的T20世界盃。
●「穩定勝於動盪」
國際危機組織（International Crisis Group，ICG）駐新德里分析師唐提（Praveen Donthi）表示，雙方很可能採取務實態度。
他說：「新德里和達卡都清楚，如果不處理日益惡化的關係，雙方都要付出代價。」
達卡同時也加深與印度宿敵巴基斯坦的往來，並於1月恢復了中斷十餘年的直航。
專家指出，新政府可能會在不損及與印度關係的情況下，繼續推動與伊斯蘭馬巴德的關係正常化。
唐提表示：「新政權可能會優先考慮穩定，而非動盪。」
退休外交官卡比爾（Hyumayun Kabir）預測，在民選政府領導下，雙邊關係有望穩定，特別是若孟加拉民族主義黨勝選。
他說，即便過去與印度關係緊張的伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami），競選期間也展現出「某種務實現實主義」。
儘管檯面上言辭激烈交鋒，印孟關係的實質核心仍然存在。雙邊貿易依舊穩定，哈希納時期的協議中，目前僅有一項關於印度拖船的協議廢除。
前印度外交官辛哈（Dilip Sinha）表示：「中國能提供印度無法提供的基礎設施建設，但印度能提供孟加拉迫切需要的東西——電力，以及成衣產業所需的紗線。」
分析人士指出，與中國關係不可避免地加深，並不必然意味與印度敵對。
卡比爾說：「這不是非此即彼的選擇，兩段關係可以同時發展。」（編譯：鄭詩韻）
