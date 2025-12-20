宏福苑五級火｜情緒支援熱線
孟加拉學生領袖哈迪葬禮 數以萬計民眾送行
（法新社達卡20日電） 在學生領袖哈迪遭殺害引發連續兩天的抗議後，數以萬計的哀悼者今天聚集在孟加拉首都達卡（Dhaka），出席其葬禮。
大批群眾伴隨送葬隊伍，為去年民主運動關鍵人物哈迪（Sharif Osman Hadi）送行。哈迪於18日在新加坡一家醫院去世；此前他在離開達卡一座清真寺時，遭蒙面槍手開槍擊中。
警察配戴隨身攝影機，部署在舉行告別祈禱的國會大樓前方。
哈迪的遺體於昨天運回達卡，並於今天安葬於達卡大學（Dhaka University）中央清真寺附近的墓地。
孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）情緒激動地表示：「我們不是前來道別；你在我們心中，只要這個國家存在，你就會永遠活在所有孟加拉人的心裡。」
哈迪生前一向直言批評印度，並原定於明年2月角逐國會大選。
孟加拉2024年爆發「Z世代」（Generation Z）革命，導致時任總理哈希納（Sheikh Hasina）被迫下台、流亡印度，當時哈迪是學生領袖。
人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天敦促孟加拉臨時政府，針對哈迪遇害及其後爆發的暴力事件進行「迅速、全面、獨立且公正」的調查。
其他人也在看
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 1 天前
川普：對委內瑞拉本土動武 無須國會授權
（法新社華盛頓18日電） 儘管外界批評美國總統川普對委內瑞拉附近海域的攻擊行動已超越憲法權限，但川普今天表示，他認為若對委內瑞拉本土發動攻擊，也無須取得國會批准。法新社報導，當記者問到若美國要在委內瑞拉本土內打擊毒梟，是否會尋求國會授權時，川普表示，雖然他不反對這麼做，但他對政界「像篩子一樣地走漏風聲」感到擔憂。法新社 ・ 1 天前
英首相警告阿布拉莫維奇兌現向戰爭受害者付款承諾，否則將面臨訴訟
Getty Images俄羅斯入侵烏克蘭後，羅曼·阿布拉莫維奇出售了切爾西足球俱樂部。 英國首相施紀賢表示，俄羅斯寡頭羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）必須「立即付款」給烏克蘭戰爭的受害者，否則將面臨訴訟。 阿布拉莫維奇是英超球會切爾西（車路士）的前老闆。他在2022年承諾將出售球會所得的25億英鎊用於幫助俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的受害者。 但由於在資金應如何具體使用的問題上出現僵局，這筆目前凍結在英國銀行帳戶中的款項一直未能撥出。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美國戰爭部長談招募青年軍：不容易，我們太多年輕人太肥太蠢
美國戰爭部長赫格塞思在五角大樓一個聚會上批評，現今的美國年輕人「太肥、太蠢」，令僱主招聘人才有困難。儘管如此，他聲稱美軍最近招聘數字上升，認為代表着年輕美國人有意加入一個戰爭實體，而非那些「覺醒機構」（woke institution）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美委關係緊張 川普：不排除開戰可能
（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天矢言將對委國的石油財富實施封鎖。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。法新社 ・ 6 小時前
日本首相府高官稱應該擁有核武 中俄朝持續提升核能力 擔憂美國核威懾可靠性｜Yahoo
日本《共同社》和《朝日新聞》報道，首相府一位不具名高層官員認為日本應該擁有核武。報道引述該名官員補充，政府內部並未就此進行討論，又拒絕透露日本何時會尋求取得核武。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普批准史上最大規模對台軍售案 國台辦回應
川普政府 17 日宣布向台灣出售價值 111 億美元的武器，這是美方有史以來向台灣提供的最大一筆武器援助。中國對此表示堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。 這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次向台灣出售武器，同時，北京加大了對台灣的軍事和外交壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
推動終結俄烏戰爭 川普：烏克蘭應加快談判腳步
（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天敦促烏克蘭「儘快」推動協議，以結束俄羅斯的侵略行動。川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對媒體表示：「他們快要有些結果了，但我希望烏克蘭可以動作快一點、能儘速行動，因為俄羅斯就在那裡。」法新社 ・ 1 天前
烏克蘭第一副外長訪北京進行政治磋商
（法新社基輔18日電） 烏克蘭與中國政府表示，烏克蘭第一副外長基斯利茨亞今天在北京與中國官員會談。烏克蘭外交部表示，第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）與中國外交部部長助理劉彬進行「政治磋商」。法新社 ・ 1 天前
藍白兩黨啟動彈劾賴清德程序
國民黨和民眾黨(藍白兩黨)今天啟動對台灣領導人賴清德彈劾案程序。領導人官邸發言人郭雅慧表示，這足以證明在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。台灣的立法機關早前通過修訂《財政收支劃分法》，但行政機關拒絕按程序簽署公布實行。民眾黨批評賴清德將台灣帶向獨裁之路，要求他到立法機關解釋。據台灣法律，立法院對領導人提彈劾案，須經全體立法委員二分一提議、三分二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。而在今年1月通過修正的憲法訴訟法後，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額三分二以上同意外，同意人數不得低於9人。由於賴清德兩度提名大法官均在立法院遭到否決，目前憲法法庭大法官人數只有8人。 (ST)#賴清德 (ST)infocast ・ 1 天前
據報范婉兒將出任政府經濟顧問
【Now新聞台】據報貿發局研究總監范婉兒將出任政府經濟顧問。 政府早於去年7月公開招聘經濟顧問，接替今年已退休的梁永勝。《信報》引述消息報道，政府招聘近一年半後終於覓得人選，由現任貿發局研究總監范婉兒接任，她將會是近二十年來政府第二位外聘經濟顧問。范婉兒在2022年加入貿發局，過去亦曾任恒生銀行高級經濟師。報道指，目前本港經濟面臨挑戰及轉型，當局希望由「有級數」及經驗的教授級學者、或半官方機構等經濟研究專才出任顧問。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
美軍報復3名美國人遇害 打擊敘利亞70多個IS目標
（法新社華盛頓19日電） 美國軍方今天在敘利亞打擊超過70個伊斯蘭國（Islamic State, IS）目標。作為回應，美國中央司令部（US Central Command）在聲明中指出，美軍「在敘利亞中部多個地點，使用戰鬥機、攻擊直升機與火炮，打擊了超過70個目標」。法新社 ・ 7 小時前
美國核心通脹意外放緩至逾四年新低 經濟學家懷疑數據因停擺而失真
【彭博】— 美國11月核心通脹同比增幅創2021年初以來最低水平，通膨形勢意外出現改善；美國聯邦政府先前的停擺加大了此份報告的解讀難度。Bloomberg ・ 1 天前
外交部︰所謂「助台應對威脅」 勢必推高中美衝突對抗風險
有外媒報道，美方批准大規模對台軍售，是為「助台保持足夠防衛能力」，售台武器同台灣面臨的「威脅」相適應。中國外交部發言人敦嘉昆在例行記者會回應提問指，台海和平穩定的真正威脅，是賴清德當局「台獨」分裂活動和外部勢力介入，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨」囂張氣焰，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險。敦嘉昆指，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議，強調「台獨」與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。 (ST)#中國外交部 #對台軍售 (ST)infocast ・ 1 天前
甯漢豪:可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。甯漢豪又指,現時部分大廈維修工程分判得太多,造成權責不清,要求業界改善,否則不排除透過立法處理。宏福苑大火後,發展局要求全港正維修的大廈拆除棚網,甯漢豪指已抽出當中數以千計樣本作化驗。 (BC)#甯漢豪 #大埔 #宏福苑infocast ・ 1 小時前
ICC拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官
（法新社華盛頓18日電） 以色列要求結束對加薩戰爭罪的調查，日前遭到國際刑事法院（ICC）駁回，美國今天宣布再制裁ICC兩位法官，使得遭川普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。之前就有該案法官與檢察官遭美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）下令制裁。法新社 ・ 1 天前
塞爾維亞中資輪胎廠涉強迫勞動 美發布暫扣令禁進口
（法新社貝爾格勒18日電） 美國海關與邊境保護局（CBP）今天以涉及強迫勞動為由，對塞爾維亞一家中資輪胎廠發布「暫扣令」，即刻在全美各港口扣留相關貨物，禁止其貨品進口。美國海關與邊境保護局表示，經「調查與資訊審查」顯示涉及強迫勞動後，下令即刻在美國各港口扣留中國玲瓏輪胎在塞爾維亞北部茲雷尼亞寧（Zrenjanin）工廠生產的輪胎。法新社 ・ 1 天前
中國與烏克蘭在北京舉行外交部政治磋商
中國外交部部長助理劉彬與烏克蘭第一副外長基斯利察在北京舉行中烏外交部政治磋商。劉彬表示，中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律。雙方秉持互尊互信、互諒互讓、互利互惠原則，推動兩國經貿、農業、科技、人文等領域合作收穫豐碩成果。中方願同烏方繼續落實好元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。雙方又就烏克蘭危機交換意見。烏克蘭外交部發表聲明，表示雙方討論了國際社會為結束烏俄戰事的努力，以及烏中雙邊議程上的熱點問題，規劃了進一步的高層往來，探討了加強經貿合作的途徑和在國際組織框架下的合作。 （BC)#中國 #烏克蘭infocast ・ 1 天前
日官員稱日本應擁核武 外交部斥日方加速再軍事化野心膨脹
有報道稱日方有官員稱日本應擁有核武器。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會回應指，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。郭嘉昆指，今年是抗戰勝利80周年，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找借口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
巴西、墨西哥願斡旋 化解美國與委內瑞拉開戰風險
（法新社巴西利亞18日電） 美國加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的軍事與經濟壓力，令人擔心華府可能直接出手推翻他，拉美國家巴西及墨西哥憂心忡忡，兩國總統今天提議居中斡旋，以助化解戰爭風險。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，他「非常擔心」這場發生在巴西家門口且日益加劇的危機。法新社 ・ 1 天前