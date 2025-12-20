孟加拉學生領袖哈迪葬禮 數以萬計民眾送行

（法新社達卡20日電） 在學生領袖哈迪遭殺害引發連續兩天的抗議後，數以萬計的哀悼者今天聚集在孟加拉首都達卡（Dhaka），出席其葬禮。

大批群眾伴隨送葬隊伍，為去年民主運動關鍵人物哈迪（Sharif Osman Hadi）送行。哈迪於18日在新加坡一家醫院去世；此前他在離開達卡一座清真寺時，遭蒙面槍手開槍擊中。

警察配戴隨身攝影機，部署在舉行告別祈禱的國會大樓前方。

哈迪的遺體於昨天運回達卡，並於今天安葬於達卡大學（Dhaka University）中央清真寺附近的墓地。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）情緒激動地表示：「我們不是前來道別；你在我們心中，只要這個國家存在，你就會永遠活在所有孟加拉人的心裡。」

哈迪生前一向直言批評印度，並原定於明年2月角逐國會大選。

孟加拉2024年爆發「Z世代」（Generation Z）革命，導致時任總理哈希納（Sheikh Hasina）被迫下台、流亡印度，當時哈迪是學生領袖。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天敦促孟加拉臨時政府，針對哈迪遇害及其後爆發的暴力事件進行「迅速、全面、獨立且公正」的調查。